Покинутая Порошина взвыла без мужчины
Многодетная мать Мария Порошина родила долгожданного сына в начале этого года. Имя отца ребенка талантливая актриса до сих так и не назвала. В то же время, в соцсетях артистка признается, что нуждается в крепком плече.
"Я – семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка, надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет", - грустит звезда.
У Марии Порошиной четыре дочери. Старшая – 22-летняя Полина – родилась от Гоши Куценко. От актера Ильи Древнова, с которым Мария прожила в браке 17 лет – 13-летняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. С Древновым актриса недавно развелась – однако поговаривают, что именно он отец недавно родившегося Андрея.
Брак Марии Порошиной с Ильей Древновым разладился, как говорили, из-за того, что жена была вотребована как актриса, а мужу предложения работы поступали нечасто. Покойная мать Марии была недовольна зятем и признавалась, что ждала их развода. Древнов, в свою очередь, говорил, что обижен на супругу: когда Мария забеременела третьей дочерью, у актера возникли подозрения, пишет StarHit.
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