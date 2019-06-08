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Покинутая Порошина взвыла без мужчины

Мария Порошина. Фото: www.globallookpress.com
Марии Порошиной нужна мужская поддержка. Актриса признается, что ей плохо без крепкого плеча.
прочитано 249 раз

Многодетная мать Мария Порошина родила долгожданного сына в начале этого года. Имя отца ребенка талантливая актриса до сих так и не назвала. В то же время, в соцсетях артистка признается, что нуждается в крепком плече.

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"Я – семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка, надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет", - грустит звезда.

У Марии Порошиной четыре дочери. Старшая – 22-летняя Полина – родилась от  Гоши Куценко. От актера Ильи Древнова, с которым Мария прожила в браке 17 лет – 13-летняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. С Древновым актриса недавно развелась – однако поговаривают, что именно он отец недавно родившегося Андрея.

Брак Марии Порошиной с Ильей Древновым разладился, как говорили, из-за того, что жена была вотребована как актриса, а мужу предложения работы поступали нечасто.  Покойная мать Марии была недовольна зятем и признавалась, что ждала их развода. Древнов, в свою очередь, говорил, что обижен на супругу: когда Мария забеременела третьей дочерью, у актера возникли подозрения, пишет StarHit

Автор: Андрей Евлампиев8 июня 2019, 12:37
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Мария Порошина после родов показала фигуру

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