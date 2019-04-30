Порошину с дочерью приняли за сестер
На фотографии, опубликованной в Instagram, Мария Порошина запечатлена со своей мамой и старшей дочерью. Актриса и ее дочь, 23-летняя Полина Куценко, в одинаковых голубых платьях. Бабушка Полины – Наталия Красноярская – посередине.
Подпись к снимку лаконичная: "Семья". Однако поклонники не стали сетовать на недостаток информации – звездное семейство им хорошо известно. Зато восхищенные комментарии посыпались градом.
По мнению поклонников Марии Порошиной, прекрасны все три женщины, запечатленные на снимке. А две девушки в голубом – ну прямо сестры.
"Глядя на фото, можно подумать что это две дочки (в голубом) одной мамы (та, что посередине). У Марии практически не видна разница в возрасте со своей дочей. Сестры, да и только", – пишут пользователи.
Недавно 45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка – мальчика. Имя отца актриса до сих пор не раскрыла. Кроме старшей Полины, которая родилась от Гоши Куценко, у актрисы трое детей от актера Ильи Древнова. Дочерей зовут Серафима, Аграфена и Глафира, напоминает Passion.ru.
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