Порошину с дочерью приняли за сестер

Марию Порошину приняли за сестру ее собственной старшей дочери. Снимок звездного семейства бурно обсуждают в Сети.



На фотографии, опубликованной в Instagram, Мария Порошина запечатлена со своей мамой и старшей дочерью. Актриса и ее дочь, 23-летняя Полина Куценко, в одинаковых голубых платьях. Бабушка Полины – Наталия Красноярская – посередине.

Подпись к снимку лаконичная: "Семья". Однако поклонники не стали сетовать на недостаток информации – звездное семейство им хорошо известно. Зато восхищенные комментарии посыпались градом.

По мнению поклонников Марии Порошиной, прекрасны все три женщины, запечатленные на снимке. А две девушки в голубом – ну прямо сестры.

"Глядя на фото, можно подумать что это две дочки (в голубом) одной мамы (та, что посередине). У Марии практически не видна разница в возрасте со своей дочей. Сестры, да и только", – пишут пользователи.

Недавно 45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка – мальчика. Имя отца актриса до сих пор не раскрыла. Кроме старшей Полины, которая родилась от Гоши Куценко, у актрисы трое детей от актера Ильи Древнова. Дочерей зовут Серафима, Аграфена и Глафира, напоминает Passion.ru.