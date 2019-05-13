Мать Порошиной заговорила на собственных похоронах

4 мая состоялись похороны матери Марии Порошиной, актрисы Натальи Красноярской. Журналисты узнали подробности печального события.

В августе 2018 года мать Марии Порошиной отметила круглую дату – режиссеру мимического ансамбля Большого театра Наталье Красноярской исполнилось 70 лет. А 4 мая 2019 года ее похоронили на Перепечинском кладбище. Проститься с артисткой пришли родные, близкие, коллеги и поклонники.

"Мы же каждый день с Наташей Красноярской общались. Для всех нас ее уход стал шоком. Никто не ожидал, в том числе и она сама, такого ужасного финала. В марте ее забрали в больницу прямо с работы. Ну, казалось бы, подумаешь, всякое бывает..." – рассказал журналистам режиссер Павел Тихомиров.

Говорят, Красноярской стало плохо на работе. Паралитическую слабость 70-летняя актриса почувствовала внезапно. К тому же нарушилась речь. В первый майский день появилась информация о смерти матери Порошиной.

Проститься с артисткой среди прочих пришел Максим Аверин – звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский". А вот ее бывшего мужа, актера Дмитрия Назарова, так и не дождались.

"Назаров – больная тема для Наташи. Она ни с кем не хотела обсуждать отношения с ним. Понятно, что они уже очень давно в разводе, но в окружении обоих прекрасно знали, что именно Красноярская во многом сформировала Дмитрия и как человека, и как артиста", – отметил Тихомиров.

Марии Порошиной было 11 лет, когда ее мать вышла замуж за Дмитрия Назарова. Актер растил падчерицу вплоть до 22-летия, а потом ушел из семьи.

В память о Наталье Красноярской в Доме актера пройдет премьера спектакля "Блуждающие звезды", где главную роль исполнит ее старшая внучка Полина Куценко. "Полина – потрясающая девушка. Ее бабушка Наташа по театрам и музеям много водила, актерскую жилку в ней воспитала", – подчеркнул Тихомиров.

Он отметил, что никто из внуков не звал Красноярскую бабушкой. "Только по имени. Она была такой гранд-маман", – признался близкий друг артистки.

Тихомиров рассказал, что Красноярская очень радовалась рождению внука, пятого ребенка Марии Порошиной. "Наташа была уверена, что вырастит и этого малыша, но судьба распорядилась иначе", – вздохнул режиссер.

Во время похорон зазвучала песня в исполнении Натальи Красноярской. "Как только гроб начали опускать в могилу, мы все услышали Наташин голос. Когда она запела, ее самая маленькая внучка Глафира спросила: "Мама, а откуда Наташа поет?" Я уверен: покойной это бы очень понравилось", – цитирует Тихомирова "Экспресс газета".