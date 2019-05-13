Мать Порошиной заговорила на собственных похоронах
В августе 2018 года мать Марии Порошиной отметила круглую дату – режиссеру мимического ансамбля Большого театра Наталье Красноярской исполнилось 70 лет. А 4 мая 2019 года ее похоронили на Перепечинском кладбище. Проститься с артисткой пришли родные, близкие, коллеги и поклонники.
"Мы же каждый день с Наташей Красноярской общались. Для всех нас ее уход стал шоком. Никто не ожидал, в том числе и она сама, такого ужасного финала. В марте ее забрали в больницу прямо с работы. Ну, казалось бы, подумаешь, всякое бывает..." – рассказал журналистам режиссер Павел Тихомиров.
Говорят, Красноярской стало плохо на работе. Паралитическую слабость 70-летняя актриса почувствовала внезапно. К тому же нарушилась речь. В первый майский день появилась информация о смерти матери Порошиной.
Проститься с артисткой среди прочих пришел Максим Аверин – звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский". А вот ее бывшего мужа, актера Дмитрия Назарова, так и не дождались.
"Назаров – больная тема для Наташи. Она ни с кем не хотела обсуждать отношения с ним. Понятно, что они уже очень давно в разводе, но в окружении обоих прекрасно знали, что именно Красноярская во многом сформировала Дмитрия и как человека, и как артиста", – отметил Тихомиров.
Марии Порошиной было 11 лет, когда ее мать вышла замуж за Дмитрия Назарова. Актер растил падчерицу вплоть до 22-летия, а потом ушел из семьи.
В память о Наталье Красноярской в Доме актера пройдет премьера спектакля "Блуждающие звезды", где главную роль исполнит ее старшая внучка Полина Куценко. "Полина – потрясающая девушка. Ее бабушка Наташа по театрам и музеям много водила, актерскую жилку в ней воспитала", – подчеркнул Тихомиров.
Он отметил, что никто из внуков не звал Красноярскую бабушкой. "Только по имени. Она была такой гранд-маман", – признался близкий друг артистки.
Тихомиров рассказал, что Красноярская очень радовалась рождению внука, пятого ребенка Марии Порошиной. "Наташа была уверена, что вырастит и этого малыша, но судьба распорядилась иначе", – вздохнул режиссер.
Во время похорон зазвучала песня в исполнении Натальи Красноярской. "Как только гроб начали опускать в могилу, мы все услышали Наташин голос. Когда она запела, ее самая маленькая внучка Глафира спросила: "Мама, а откуда Наташа поет?" Я уверен: покойной это бы очень понравилось", – цитирует Тихомирова "Экспресс газета".
Майские праздники у артиста выдались очень насыщенными
В семье звезды разыгралась драма
Балерина не удержала равновесие
В Сети появились фото и видео экс-супруга певицы с наследницей
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
у моего мужа двое детей от другой женщины
Алсу опозорилась
Почему все мужики козлы?
Мужа приворожили
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
как простить измену мужа
Не переношу жару
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Кажется жена мне изменяет
Девушка мне не делает минет.
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Убить полковника Сандерса!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Все бабы козлы!
имя юля,может девушка огромного роста носить его?
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Когда родит Меган Маркл?
В Украине опа (
умер Сергей Даренко
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Хватит гадить в подъездах!!!
Виктория