Мать внесла ясность в странный развод Марии Порошиной

О разводе Марии Порошиной, который для фанатов стал неожиданным и даже странным, высказалась ее мать, артистка музыкального театра Наталья Красноярская. Женщина призналась, что давно хотела этого.

Для фанатов, журналистов и прочей заинтересованной общественности развод Марии Порошиной и Ильи Древнова после 17 лет совместной жизни стал сенсацией. Добавил пикантности ситуации и тот факт, что актриса оформила развод, будучи беременной от другого мужчины.

Родители Марии не знают, кто является отцом ее будущего пятого ребенка. Михаил Порошин только недавно узнал о беременности наследницы (кстати, для него это будет уже 11-й внук), а артистка музыкального театра Наталья Красноярская и вовсе дала понять, что рада разводу дочери.

"Я давно хотела, чтобы это произошло. Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой. Маша даже дом строит одна, а он не хотел – говорил, что это лишние затраты. Я сама учила его дрелить", – рассказала мать Марии Порошиной в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

Об отце пятого ребенка актрисы Наталья Красноярская высказалась скупо. Она о нем мало знает. Ей известно, что он живет за границей. О том, чтобы Мария покинула Россию, речи нет. Получается, видеть своего ребенка любимый мужчина Порошиной сможет лишь время от времени.

Красноярская поведала, что дочь, несмотря на внушительный срок, продолжает много работать. А с детьми – 12-летней Серафимой, восьмилетней Аграфеной и двухлетней Глафирой – сидят три няни. Примечательно, что именно Марию мать называет главной в семье. К примеру, она принимала решения о том, как назвать дочерей, и чужое мнение (а, по признанию Красноярской, выбор Порошиной имен никем не приветствовался) в расчет не брала.