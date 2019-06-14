Звезда сериала "Богатые тоже плачут" проиграла борьбу с раком

Одна из самых известных в России мексиканских актрис Эдит Гонсалес, сыгравшая в культовых сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза", скончалась в возрасте 54 лет, сообщает "Экспресс-газета". Последние несколько лет она боролась с раком яичников, однако болезнь взяла верх.
После небольшой ремиссии Гонсалес вернулась в больницу. У нее остались 14-летняя дочь Констанца и супруг Лоренцо Лазо, передает РИА ФАН.
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