Сделано важное заявление об уходе Николая Дроздова
Николай Дроздов уже год не снимался с новых выпусках передачи "В мире животных". Теперь он выступает в роли советника проекта на добровольной основе, пишет "Экспресс газета".
Также телеведущий продолжает работать на географическом факультете МГУ. Это является его основным видом деятельности. Отмечается, что работа на телевидением была удовольствием, за которое в последние годы ему не платили.
Дроздов вел программу "В мире животных" более сорока лет. Впервые она вышла в эфир в 1977 году.
Напомним, что в ночь на 2 января 2019 года любимого миллионам телезрителей ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова доставили в одну из московских клиник. У него диагностирован перелом ребер. Сообщается, что травму Николай Дроздов получил будучи в Подмосковье.
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