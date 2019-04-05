"Очень удачно": Филипп Киркоров всех обманул
Филиппа Киркорова по праву называют одним из самых ярких и эффектных исполнителей на нашей эстраде. За глаза артиста называют поп-королем. Ему, как никому другому, идут эпатажные наряды. короны, крупные блестки, перья, вычурные детали в одежде. Пожалуй, только на Филиппе это все органично смотрится.
Однако сам певец признался, что страшно недоволен своей внешностью. "Терпеть не могу на себя смотреть в зеркало. Я очень удачно обманул всех в свое время, что я – красивый. На самом деле я далек от идеала совершенства во всех отношениях. Именно поэтому смотреть на себя в зеркало для меня – табу", – заявил Филипп Киркоров.
Поэтому певец периодически сидит на диетах и даже посещает тренажерный зал. Однако, достигнув желаемого эффекта, артист по какой-то причине не может его зафиксировать. "Я люблю все, что нельзя! Живу неправильно, ем неправильно, люблю тех, кого нельзя любить! Хотя, может быть, поэтому у меня все получается", – сделал неожиданный вывод певец.
Действительно, билеты на шоу Филиппа Киркорова разбирают как горячие пирожки, а его песня "Цвет настроения синий" стала настоящим хитом. На волне успеха исполнитель умудрился записать и снять клипы еще на несколько треков, которые также получили популярность. Певец не скрывает, что вкалывает как лошадь.
В отличие от более молодых артистов. "Только Тиман (рэпер Тимати. – Прим.ред.) у нас деятельный – везде успевает: и мойку открыть, и ресторан, и барбершоп, и новый хит записать. А остальное поколение – ленивое. Берут все, что лежит на поверхности, собирают все легкое. Копнуть глубже не хватает ни сил, ни таланта, ни желания. Все хотят по-быстрому заработать. Вы считаете, что мне стоит дать им пинка под зад? Нет! Жизнь сама быстренько расставит все по своим местам", – цитирует Филиппа Киркорова "Собеседник".
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