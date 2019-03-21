Народ с мольбой бросился к Киркорову на похоронах Началовой

Филипп Киркоров приехал на Троекуровское кладбище в Москве, чтобы почтить память безвременно ушедшей певицы Юлии Началовой. Артист сказал несколько теплых слов о ней, после чего получил от людей рядом неожиданную просьбу.

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