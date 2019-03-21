Народ с мольбой бросился к Киркорову на похоронах Началовой
"Ну что сказать? Когда родители хоронят детей, что может быть более страшного? А если это еще и молодая, красивая, талантливая... Ей жить бы да жить. У которой дочь, у которой столько планов было, у которой такой талант, такой голос, такая красота, такая душевная красота и внешняя... Ну что сказать? Это горе. Это беда. Это страшная трагедия. В голове не укладывается это. Безусловно, трагедия для семьи, для друзей..." – сказал Филипп Киркоров журналистам Telegram-канала LifeShot.
Поп-король отечественной эстрады появился на Троекуровском кладбище в стильном черном пальто с меховым воротником и серых брюках. Образ завершила эффектная черная шляпа и солнцезащитные очки.
"Солнышко, даже зимой всегда улыбалась. Невероятно красивая, добрая, нежная. Даже не верится", – цитирует артиста "Московский комсомолец". Самое интересное, что после этих слов к артисту обратились с неожиданной просьбой. "Филипп, дайте ей народного артиста, Юлия заслужила", – бросилась с мольбой к певцу одна из поклонниц. Как будто Киркоров полномочен в этом вопросе.
Проститься с Юлией Началовой пришло множество знаменитостей: Ирина Салтыкова, Владимир Левкин, Зара, Жасмин, Бари Алибасов, Инна Маликова, Андрей Разин, Вячеслав Манучаров и многие другие. Кума певицы Лариса Долина заняла первый ряд в траурном зале Троекуровского кладбища, возле белого гроба. Рядом с ней расположились 12-летняя дочь певицы Вера и бывший муж Евгений Алдонин.
Примечательно, что появились и первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской, и последний возлюбленный, судья Вячеслав Кудря. Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате заражения крови. Сердце певицы остановилось, не выдержав последствий операции.
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