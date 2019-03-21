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Шоу-бизнес

Народ с мольбой бросился к Киркорову на похоронах Началовой

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Филипп Киркоров приехал на Троекуровское кладбище в Москве, чтобы почтить память безвременно ушедшей певицы Юлии Началовой. Артист сказал несколько теплых слов о ней, после чего получил от людей рядом неожиданную просьбу.
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"Ну что сказать? Когда родители хоронят детей, что может быть более страшного? А если это еще и молодая, красивая, талантливая... Ей жить бы да жить. У которой дочь, у которой столько планов было, у которой такой талант, такой голос, такая красота, такая душевная красота и внешняя... Ну что сказать? Это горе. Это беда. Это страшная трагедия. В голове не укладывается это. Безусловно, трагедия для семьи, для друзей..." – сказал Филипп Киркоров журналистам Telegram-канала LifeShot.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Поп-король отечественной эстрады появился на Троекуровском кладбище в стильном черном пальто с меховым воротником и серых брюках. Образ завершила эффектная черная шляпа и солнцезащитные очки.

"Солнышко, даже зимой всегда улыбалась. Невероятно красивая, добрая, нежная. Даже не верится", – цитирует артиста "Московский комсомолец". Самое интересное, что после этих слов к артисту обратились с неожиданной просьбой. "Филипп, дайте ей народного артиста, Юлия заслужила", – бросилась с мольбой к певцу одна из поклонниц. Как будто Киркоров полномочен в этом вопросе.

Филипп Киркоров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Проститься с Юлией Началовой пришло множество знаменитостей: Ирина Салтыкова, Владимир Левкин, Зара, Жасмин, Бари Алибасов, Инна Маликова, Андрей Разин, Вячеслав Манучаров и многие другие. Кума певицы Лариса Долина заняла первый ряд в траурном зале Троекуровского кладбища, возле белого гроба. Рядом с ней расположились 12-летняя дочь певицы Вера и бывший муж Евгений Алдонин.

Примечательно, что появились и первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской, и последний возлюбленный, судья Вячеслав Кудря. Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате заражения крови. Сердце певицы остановилось, не выдержав последствий операции.

Автор: Наталья Аряева21 марта 2019, 14:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Поклонник таланта
Ответить
Гость
А почему нет... Она уже народная артистка. ... Наша... Самая лучшая... Голос просто небесный... Если бы она осталась жива, то стала бы народной артисткой ...официально. Царство тебе небесное, Юля!
звания вообще нужно отметить как советский анахронизм, это раз. Звания давно дискредитированы, ибо их покупают, продают и присваивают бездарям и пидорам, это два. Юлька поначалу выделялась, потом хлебнула говна в российском шоу-бизнеса и стала как все, это три.
Гость
Ответить
А почему нет... Она уже народная артистка. ... Наша... Самая лучшая... Голос просто небесный... Если бы она осталась жива, то стала бы народной артисткой ...официально. Царство тебе небесное, Юля!
Юшка
Ответить
За что народного артиста? Ну ладно, заслуженного... А тут прямо народного прося. За что? За одну песню?! Ну надо поадекватнее как-то быть... Понятно, что смерть молодой женщины трудно принять, но надо реально оценивать факты на это звание.
1

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