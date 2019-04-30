Брежнева восхитила горячим танцем на столе на закрытой вечеринке
Экс-солистка "ВИА Гра" Вера Брежнева представала в не совсем свойственном для себя амплуа. В Сеть попало видео с закрытой вечеринки в честь дня рождения киевской бизнес-леди, владелицы салона красоты G Bar Сабины Мусиной. На кадрах запечатлен горячий танец именинницы и ее подруги Веры Брежневой.
Как пишет "Комсомольская правда", на праздник певица прилетела, судя по всему, одна, без супруга Константина Меладзе. Возможно поэтому Брежнева решила "вспомнить свое боевое прошлое".
Впрочем, танец, опубликованный в Instagram хозяйки вечеринки, только восхитил поклонников. Они отметили, что не зря все-таки Брежнева неоднократно удостаивалась звания самой сексуальной женщины российской эстрады.
Кадр видео из Instagram Сабины Мусиной
В танце певица даже легла на стол, предоставив партнерше возможность лидировать в их дуэте.
Кадр видео из Instagram Сабины Мусиной
"Верунь, я отправлю в личку это видео Константину Меладзе, потому что это мой последний шанс прыгнуть в вагончик", – пошутила под постом именинница Сабина Мусина.
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