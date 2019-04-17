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"Мы целовались с Вовой": Брежнева сделала интимное признание о Зеленском

Кадр из фильма "8 лучших свиданий"
Кандидат в президенты Украины – мужчина харизматичный и не обделенный женским вниманием. Владимир Зеленский не раз давал супруге Елене Кияшко повод для ревности.
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Близкие к семье шоумена люди считают, что он типичный подкаблучник. Владимир Зеленский признавался, что не принимает решений, не посоветовавшись с женой.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По словам его приятеля, режиссера Марюса Вайсберга, актер разрешает супруге командовать в бытовых и семейных вопросах, сообщает сайт "Комсомольская правда". Елена Кияшко является одним из авторов "Квартала 95".

Зеленский – мужчина видный, и у его жены есть поводы для ревности. Актер не прочь пофлиртовать с коллегами женского пола. Когда шоумен снимался с Оксаной Акиньшиной в Москве, журналисты заметили, что после съемок ночью тот сел в машину артистки, и они уехали. Зеленский, разумеется, слухи о романе опроверг.

Позже Оксану Акиньшину в фильме "Восемь лучших свиданий" заменила Вера Брежнева. Владимир Зеленский признался, что супруга ревновала его к сексапильной певице. "Да, мы целовались с Вовой по-настоящему. Я знаю его жену, и было стремно", – рассказала Брежнева.

По словам Владимира Зеленского, жена иногда обижается. "Если без нее гуляю в ресторане, сразу испытываю чувство предательства. Понятно, что надуманное, но все же..." – отметил юморист.

Автор: Валерия Нарская17 апреля 2019, 08:14

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