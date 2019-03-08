Сердцееда Петросяна застукали в обнимку с Максаковой
Петросян разместил снимок с Максаковой в своем Instagram. "С Людмилой Васильевной Максаковой мы встретились сегодня в Театре "Современник" на спектакле "Пигмалион". Вспоминали нашего общего друга, великого писателя-юмориста Аркадия Хайта. Повидались в антракте с Галиной Борисовной Волчек", – написал юморист.
На размещенном в Сети снимке Петросян стоит в обнимку с Людмилой Максаковой. Он нежно приобнял актрису в роскошной шубе. "Какой Вы счастливый!!!", "А вместе вы очень хорошо смотритесь!" – отреагировали на фото поклонники.
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