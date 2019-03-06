Огромный бюст лишил Надежду Грановскую желаемого
Грановская стала широко известна после того, как вместе с Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой попала в руки продюсера Константина Меладзе. Именно благодаря огромному бюсту Надежде посчастливилось стать частью "ВИА Гры" и обрести армию поклонников.
Трудно поверить, что много лет назад Грановская стеснялась своих форм. "Выдающиеся" пропорции помешали ей сделать карьеру танцовщицы.
"Когда-то в детстве я мечтала стать балериной и даже год занималась в балетной школе, но не для того, чтобы выйти на сцену и с худенькими, тоненькими девочками станцевать. Несмотря на то, что мы были приблизительно одного возраста, я была кровь с молоком девушка", – призналась знаменитость.
Артистка отметила, что со временем ей удалось избавиться от комплексов и принять себя. Сейчас Надежда настолько уверена в своей красоте, что оказывается от ретуши фотографий. Даже стареть Грановская планирует естественно, она никогда не обращалась к пластическому хирургу и не собирается делать это в будущем.
"Даже когда есть морщины, это все равно красиво. Безусловно, я пользуюсь масками, конечно, у меня кожа устает от грима, от усталости", – призналась знаменитость.
Надежда восстанавливает кожу масками, часто посещает баню и правильно питается. По мнению знаменитости, от того, что мы употребляем в пищу, зависит наш внешний вид. Однако, звезда считает, что истязать себя диетами тоже не нужно. "Выбирай все то, что тебе комфортно. Главное без крайностей. Потому что какие-то диеты тоже абсолютно бесполезны. Как мне кажется, большинство людей вводят в депрессуху", – цитирует Грановскую Пятый канал.
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