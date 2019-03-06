Огромный бюст лишил Надежду Грановскую желаемого

Бывшая участница "золотого" состава группы "ВИА Гра" Надежда Грановская рассказала, что пышные формы помешали ей исполнить мечту. Меж тем, артистка отмечает, что никогда не решится на пластику.

Грановская стала широко известна после того, как вместе с Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой попала в руки продюсера Константина Меладзе. Именно благодаря огромному бюсту Надежде посчастливилось стать частью "ВИА Гры" и обрести армию поклонников.

Трудно поверить, что много лет назад Грановская стеснялась своих форм. "Выдающиеся" пропорции помешали ей сделать карьеру танцовщицы.

"Когда-то в детстве я мечтала стать балериной и даже год занималась в балетной школе, но не для того, чтобы выйти на сцену и с худенькими, тоненькими девочками станцевать. Несмотря на то, что мы были приблизительно одного возраста, я была кровь с молоком девушка", – призналась знаменитость.

Артистка отметила, что со временем ей удалось избавиться от комплексов и принять себя. Сейчас Надежда настолько уверена в своей красоте, что оказывается от ретуши фотографий. Даже стареть Грановская планирует естественно, она никогда не обращалась к пластическому хирургу и не собирается делать это в будущем.

"Даже когда есть морщины, это все равно красиво. Безусловно, я пользуюсь масками, конечно, у меня кожа устает от грима, от усталости", – призналась знаменитость.

Надежда восстанавливает кожу масками, часто посещает баню и правильно питается. По мнению знаменитости, от того, что мы употребляем в пищу, зависит наш внешний вид. Однако, звезда считает, что истязать себя диетами тоже не нужно. "Выбирай все то, что тебе комфортно. Главное без крайностей. Потому что какие-то диеты тоже абсолютно бесполезны. Как мне кажется, большинство людей вводят в депрессуху", – цитирует Грановскую Пятый канал.