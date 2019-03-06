Солист The Prodigy перед смертью умолял жену вернуться

Вокалист британской электронной группы был найден мертвым в своем доме 4 марта этого года. Близкие друзья артиста рассказали, что перед смертью Кит Флинт просил бывшую супругу вернуться домой.

Музыкант надеялся, что ему удастся помириться с женой – японской моделью Маюми Каю, с которой он разорвал отношения в начале 2019 года. Артист долго пребывал в депрессии, много раз звонил исполнительнице и просил ее вернуться, но та была непреклонна и требовала, чтобы он выставил на продажу их дом в графстве Эссекс.

"Кит много раз звонил ей и просил вернуться, но Маюми не захотела менять свое решение и настаивала на том, чтобы они продали совместный дом. Это сломало его. Флинт не знал, как жить без нее", – рассказал друг звезды. Он добавил, что не следует винить Маюми в смерти Кита.



Недавно стало известно, что группа The Prodigy отменила все выступления после гибели солиста. Об этом участники проекта сообщили на своей странице в Facebook. "После трагической смерти Кита Флинта все шоу Prodigy будут отменены", – передает телеканал "360". Коллектив должен был выступить на фестивале Park Live в Москве.

Не все поклонники группы смирились с мыслью о том, что Флинт совершил самоубийство. Фанаты напомнили: за несколько дней до смерти солист The Prodigy принял участие в марафоне и показал очень хороший результат. Он пробежал пять километров за 21 минуту и 22 секунды. По словам очевидцев, в тот день музыкант был в хорошем настроении и не казался несчастным, сообщает НСН.