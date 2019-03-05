Молодая фаворитка Петросяна скрывала жуткие прыщи под тоннами макияжа
30-летняя Татьяна призналась, что несколько лет назад познакомилась с грамотным врачом-косметологом. Доктор избавил ее от жутких прыщей, а заодно от необходимости прятать их под плотным мейкапом.
"Мне комфортно без макияжа. Я работаю над своей кожей, чтобы не пользоваться декоративной косметикой", – отмечает Брухунова.
Сейчас фаворитка юмориста уверена в своей внешности. Она довольна состоянием кожи и не видит недостатки, которые необходимо маскировать. Об этом сообщает "7Дней.ru".
Отметим, что девушка часто становится объектом критики в Сети, ее постоянно распекают за внешний вид, который очень отличается от принятого в Instagram идеала. Татьяна спокойно реагирует на нападки недоброжелателей. Она даже просила злопыхателей не сообщать ей о том, что она "страшная и толстая", а просто отписаться от ее аккаунта.
Ранее помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова откровенно высказалась по поводу слухов о том, что якобы стала причиной развода юмориста с женой артисткой Еленой Степаненко. Она не подтвердила, что переехала к Петросяну, однако заявила, что он ей очень дорог и своей жизни без престарелой звезды она не мыслит. "Моя задача – сохранить его здоровье прежде всего. В 73 года человек нуждается во внимании, заботе... Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в моем сердце", – отмечала Татьяна.
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