Умер солист легендарной группы The Prodigy

Ушел из жизни известный музыкант Кит Флинт. Трагедия с солистом The Prodigy произошла в Великобритании.

Тело исполнителя нашли утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Киту Флинту было 49 лет, сообщает The Sun.

Смерть исполнителя не вызвала у полицейских подозрений. Стражи порядка полагают, что умер солист The Prodigy не от насильственных действий. О случившемся правоохранители сразу проинформировали ближайших родственников Кита Флинта.

"В 08:08 нам позвонили с сообщениями о человеке, который был без сознания в Брук Хилл, Данмоу", - рассказала пресс-секретарь местной скорой помощи. "Мы послали офицера скорой помощи, санитарную авиацию Essex и Herts Air и одну карету скорой помощи. К сожалению, человек скончался на месте происшествия", – поделилась представитель медицинской службы подробностями смерти солиста The Prodigy.

Отметим, группа The Prodigy стала популярна на мировой рэйв-сцене с середины 1990-х годов. Коллектив – одна из крупнейших британских легендарных групп.

The Prodigy вышли на первое место в британском чарте синглов с Firestarter и Breathe в 1996 году. Кит Флинт стал культовой фигурой на британской музыкальной сцене с его энергичными живыми выступлениями и экстравагантными прическами и татуировками.

Родившись в Редбридже, Восточный Лондон, Флинт в детстве переехал в Брейнтри, Эссекс. Позже в одном из ночных клубов города он встретил соучредителя группы The Prodigy Лиама Хоулетта.

Первоначально Флинт был танцором коллектива, но выступал в качестве вокалиста на Firestarter. Смерть солиста группы The Prodigy стала шоком для его поклонников. Причины произошедшего уточняются.