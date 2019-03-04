Умер солист легендарной группы The Prodigy

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Понедельник 4 марта
Лента новостей
14:03
Выставка "Атмосфера творчества" приглашает встретить весну
13:45
Сказочницу Тимошенко жестко осадили
13:33
В Уфе на мужчину рухнул снег с крыши
13:18
Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
13:03
В центре Петербурга нашли труп пенсионера
12:56
Вкусно было всем: в Москве завершился гастрономический фестиваль
12:49
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
12:44
Под Москвой жильцов массово эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:16
В Санкт-Петербурге открыли стрельбу у роддома
12:03
Рецепт карамелизованных блинчиков с муссом из домашнего творога
11:51
Есть жертвы: жителей ХМАО потрясла жуткая авария
11:41
Российские врачи произвели фурор в области лечения рака
11:20
Известный футболист порезал соперников во время матча (видео)
11:14
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
11:10
Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
11:05
Во Владивостоке самолет сбил собаку
10:55
Пенсионерка Ротару вернулась на сцену после страшной болезни
10:40
Гороскоп на неделю
10:38
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль
10:19
Актер из "Интернов" получил серьезную травму
10:16
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
10:12
Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину
10:11
"Евровидение-2019" сотряс грязный скандал с махинациями
10:08
"Пусть живет битой скотиной": жену Башарова смачно приложили
09:59
Скончалась звезда шоу "Голос"
09:42
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе
09:26
Москвичей предупредили о нашествии агрессивных ворон
09:26
У рыдающей Повалий ночью отобрали ребенка
09:18
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
09:11
"Чудо в перьях": 69-летний Леонтьев ошарашил народ
09:02
Михалков отбрил глумливого Доренко за нападки
08:30
"Какие-то сволочи": дерзкое заявление Пригожина об отъезде из России
08:09
Смерть из-за тяжелой болезни добила Максакову
08:08
От матери Скрипаля скрыли жуткую правду
07:15
Зеленский раскрыл страшную тайну неудачника Порошенко
05:02
"Лазарев подарил?": Лорак вывели на чистую воду
02:30
Футбольный арбитр возбудила народ шикарным телом
00:11
Больше не шпагат: Волочкова демонстрирует новый прием
22:09
Кудрявцева показала синяк от Лазарева
20:03
"Нам так удобнее": Россия ответила на претензии НАТО к Крымскому мосту
17:45
"Можете отвернуться и не смотреть": дочь Толкалиной об анорексии
16:42
Игорь Крутой рассказал о страшном недуге
16:24
Маркл пошла наперекор королевской семье
15:50
Стала известна самая популярная женщина в Instagram
15:42
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 марта 2019 года
15:34
Чехова сразила народ снимком топлес
15:19
Слуцкая поведала об издевательствах над дочерью
15:00
Порошенко ввел в Донбасс войска на бронетехнике из Чернобыля
14:07
"Вылили тонны грязи": Валерию затравили за поддержку Зеленского
13:53
Волочкова расплакалась из-за Цискаридзе
13:22
Борисова простила дочь-хамку
12:49
"Не совсем адекватные вещи": родственница Божены Рынской о состоянии вдовы
12:35
"Животик уже заметен": Подольскую поздравили с беременностью
12:05
Успенская похвасталась подарком стоимостью 30 миллионов
12:02
Барановская впала в истерику на съемках телешоу
11:24
Собчак кардинально изменилась ради Богомолова
11:06
"Не прошло и 40 дней": вдове Децла ищут нового мужа
10:46
Сын жертвы "Новичка" молит Путина о помощи
08:49
Масленица: история, традиции, приметы
08:02
"Служил в СС": невероятный поворот в деле гибели группы Дятлова
06:12
На Украине трое суток пытаются снести Монумент славы
04:16
Нашедший 400 тысяч долларов уборщик сдал все деньги полиции
02:07
Жуткие подробности кровавой резни в Москве
00:15
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
22:08
"Низменные влечения": найден корень всех бед несчастной Кравец
20:00
Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги
18:04
Осатаневший Порошенко натравил на хрупкую девушку 15 охранников
17:59
Отключившуюся звезду группы "Ласковый май" откачивали прямо в воздухе
17:21
Обманутые циркачи пошли войной на Запашного
16:45
Принц Уильям в шоке: Миддлтон заговорила о четвертом ребенке
16:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 марта 2019 года
16:25
Гордость России: в Думе высоко оценили вклад Жореса Алферова в науку
16:03
Мечтающие об интиме Пугачева и Бузова топят горе в стакане
15:51
В России готовят ответ на подлую тактику США
15:26
Провалившаяся в люк звезда "Ворониных" получила травмы
14:59
Могут ли нищеброды ходить в дорогие рестораны
14:50
Разыскиваемый полицией лжедоктор обколол дочь Хилькевич
14:13
"Секс шел мне в руки": Сябитова терпела побои из-за неутолимого голода
13:24
В Москве мужчина зарезал жену и ребенка
12:53
Влезший в долги Петросян подселит к Степаненко квартирантов
12:09
Добронравов в пижаме высказался о госпитализации
11:56
Лукашенко странно оправдался за демарш против России
11:42
Застывшая у могилы Лель попросила прощения
11:04
Звезде шоу "Дом-2" отомстил озверевший любовник
10:40
Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу
10:32
Умер Жорес Алферов
10:29
"Мертва и я": затравленная после смерти мужа Рынска попала в больницу
09:59
Актриса Мэрил Стрип стала бабушкой
08:20
Кто станет президентом Украины
06:42
Заклейменный позором Башаров горько поплатился за избиение жены
04:16
Столовый уксус оказался опасным для здоровья
02:23
Отвергнутую Украиной Maruv приласкали в России
00:15
Злопамятный Лоза набросился на Урганта из-за едкой насмешки
21:57
Анфиса Чехова отправилась в отпуск с известным телеведущим
21:54
Между Западом и Россией: интриган Лукашенко ведет двойную игру
21:51
В Удмуртии в результате ДТП пострадал ребенок
21:47
Россияне затравили осрамившуюся Скабееву
21:35
Прилучный и Муцениеце сбежали из страны
21:08
Рыдающий эгоист Топалов остался без жены и ребенка
20:57
В Казани неизвестные расстреляли местных собак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Порошенко ввел в Донбасс войска на бронетехнике из Чернобыля
Мечтающие об интиме Пугачева и Бузова топят горе в стакане
"Секс шел мне в руки": Сябитова терпела побои из-за неутолимого голода
Могут ли нищеброды ходить в дорогие рестораны
Чехова сразила народ снимком топлес
Барановская впала в истерику на съемках телешоу
Шоу-бизнес

Умер солист легендарной группы The Prodigy

Кит Флинт - солист группы The Prodigy. Фото: www.globallookpress.com
Ушел из жизни известный музыкант Кит Флинт. Трагедия с солистом The Prodigy произошла в Великобритании.
прочитано 1449 раз

Тело исполнителя нашли утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Киту Флинту было 49 лет, сообщает The Sun.

ПО ТЕМЕ

The Prodigy едет в Батуми

Prodigy выпустила первый за 6 лет сингл

Смерть исполнителя не вызвала у полицейских подозрений. Стражи порядка полагают, что умер солист The Prodigy не от насильственных действий. О случившемся правоохранители сразу проинформировали ближайших родственников Кита Флинта.

"В 08:08 нам позвонили с сообщениями о человеке, который был без сознания в Брук Хилл, Данмоу", - рассказала пресс-секретарь местной скорой помощи. "Мы послали офицера скорой помощи, санитарную авиацию Essex и Herts Air и одну карету скорой помощи. К сожалению, человек скончался на месте происшествия", – поделилась представитель медицинской службы подробностями смерти солиста The Prodigy.

Умер солист группы The Prodigy. Фото: www.globallookpress.com

Отметим, группа The Prodigy стала популярна на мировой рэйв-сцене с середины 1990-х годов. Коллектив – одна из крупнейших британских легендарных групп.

The Prodigy вышли на первое место в британском чарте синглов с Firestarter и Breathe в 1996 году. Кит Флинт стал культовой фигурой на британской музыкальной сцене с его энергичными живыми выступлениями и экстравагантными прическами и татуировками.

Родившись в Редбридже, Восточный Лондон, Флинт в детстве переехал в Брейнтри, Эссекс. Позже в одном из ночных клубов города он встретил соучредителя группы The Prodigy Лиама Хоулетта. 

Первоначально Флинт был танцором коллектива, но выступал в качестве вокалиста на Firestarter. Смерть солиста группы The Prodigy стала шоком для его поклонников. Причины произошедшего уточняются.

Автор: Валерия Нарская4 марта 2019, 14:23

комментарии

Политика

Сказочницу Тимошенко жестко осадили
Наглец Лукашенко поставил дерзкий ультиматум Путину
Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину
Зеленский раскрыл страшную тайну неудачника Порошенко

Шоу-бизнес

Мужа-иностранца Сати Казановой не пустили в Россию
Умер солист легендарной группы The Prodigy
Осрамившегося Галкина смешали с грязью
Заклеванный россиянами Виторган разразился отборной бранью

Проишествия

Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте

Примадонна устроила праздник в честь начала весны
Шоу-бизнес

"Лазарев подарил?": Лорак вывели на чистую воду

Она разместила неоднозначное фото
Шоу-бизнес

Больше не шпагат: Волочкова демонстрирует новый прием

Она решила изменить свою программу
Шоу-бизнес

"Чудо в перьях": 69-летний Леонтьев ошарашил народ

Певец произвел фурор

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана

Фоторепортажи

Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль
Стала известна самая популярная женщина в Instagram
Романтичная история любви девушки-бойца UFC и ее подруги

Спорт

Известный футболист порезал соперников во время матча (видео)
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе
Слуцкая поведала об издевательствах над дочерью
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы

Регионы

Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru