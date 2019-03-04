Скончалась звезда шоу "Голос"

Скончалась звезда 13-го сезона шоу "Голос" Дженис Фриман. Ей было всего 33 года.
По данным РИА ФАН, певица находилась дома с супругом. Девушка вдруг резко стала задыхаться, приехавшие медики не смогли ее спасти. Дженис Фриман принимала участие в "Голос" в 2017 году, передает телеканал "360". Ее наставником была Майли Сайрус.
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