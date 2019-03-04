"Евровидение-2019" сотряс грязный скандал с махинациями
В Израиле разгорелся скандал с продажей билетов на "Евровидение-2019". Появилась информация, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату, передает телеканал "360". Якобы, их уже разобрали местные знаменитости и чиновники.
Израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение международного музыкального конкурса, заявила, что реализация билетов возобновится только после специального расследования. Цена билетов на "Евровидение" начитается от 300 шекелей, а это примерно пять с половиной тысяч рублей, сообщает "Пятый канал".
В свою очередь министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан распорядился пресекать попытки спекуляции билетами на "Евровидение-2019", сообщает RT. Он заявил, что недопустимо, чтобы праздничное событие мирового масштаба стало инструментом в руках преступников, передает Ura.ru.
Напомним, в этом году песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. Россию будет представлять певец Сергей Лазарев. Как писали "Дни.ру", исполнитель в 2016 году уже выступал от нашей страны на "Евровидении-2019". Тогда Сергея засудили. В итоге артист взял только бронзу.
Ранее "Евровидение-2019" сотряс скандал из-за Украины. Дело в том, что страна отказалась ехать на международный песенный конкурс, поскольку несколько потенциальных участников от Незалежной не захотели представлять страну на "Евровидении" по причине кабального контракта Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).
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