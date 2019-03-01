Звезду популярного сериала доставили в больницу с инсультом

Американского актера Люка Перри экстренно госпитализировали с обширным инсультом, сообщает Teleprogramma.pro. Когда врачи приехали к артисту домой, он еще мог разговаривать, но позже ему стало хуже.
Родственники рассказали, что в клинике актера ввели в состояние искусственной комы. Однако его официальный представитель не смог подтвердить эту информацию. Люк Перри прославился на весь мир благодаря роли Дилана Маккея в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210".
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