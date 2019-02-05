"Вертолеты России" жестко присели на Примадонну

Глупость и несправедливость у меня всегда вызывают желание не просто высказаться, но докричаться до людей. Мы живем нормальной жизнью и оперируем нормальными понятиями. Но как бы хотелось оградить и себя, и других от ситуаций, при возникновении которых тень бросается на все, что нас окружает.

По поводу скандала с якобы (как я надеялся) финансированием госкомпанией "Вертолеты России" юбилейного концерта Аллы Пугачевой я не высказался сразу исключительно потому, что каждый день ждал, чтобы хоть кто-то из "Ростеха", самих "Вертолетов…" или "Роствертола", в который было направлено то злополучное письмо, выступил и сказал: "Все это фейк, созданный кем-то с нехорошей целью дискредитировать то ли ведущие предприятия России, то ли саму Примадонну". Но этого не произошло.

И когда вместо разоблачения злодеев я узнал, что этим вопросом занялась Генеральная прокуратура РФ (а эти ребята по фейкам проверок не начинают), я таки понял: да, это позорище действительно имело место быть. Понял и начал разбираться, отбросив эмоции и гражданское негодование (спойлер: получилось не до конца), сугубо как юрист. Итак, что мы имеем.

АО "Вертолеты России" – компания со 100% государственным участием, занимающая особое место в структуре авиастроительных активов госкорпорации "Ростех". В отличие от компаний "Объединенной авиастроительной корпорации", среди которых такие гиганты, как "МиГ", "Сухой", "Ильюшин", "Туполев" и прочие по всей территории России, "Вертолеты…" – предприятие полного цикла. Разработка, производство, продажа, осуществление гарантийного и постгарантийного сервиса, обслуживание, проведение обучения, модернизация и так далее. Все в одном, как говорится.

И именно это "наше все" гражданин Андрей Богинский – генеральный директор и член Совета директоров – облил помоями и втоптал в грязь одним росчерком пера 29 декабря 2018 года. При этом брызги вполне предсказуемо долетели до каждого сотрудника госкомпаний страны лично.

В уже далеком 2007 году учредителем "Вертолетов России" стала Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", которая в марте 2018 года была ликвидирована. Но на конечном этапе ее существования у нее самой оставалось два миноритарных учредителя: ФГУП "Рособоронэкспорт" (благополучно приватизированный в июле 2011 года и превращенный в ОАО) и "Государственная инвестиционная корпорация" (ликвидированная Указом Президента РФ от 06.02.2003 № 135).

Иными словами, стоит только попристальнее взглянуть на генеалогическое древо наших "Вертолетов…", как сразу выяснится, что и "родители", и "бабы-деды" их в разное время поумирали. А сирот обидеть, как известно, теоретически может каждый, но решится на это только последний мерзавец.

Итак, где-то в промежутке между смертью одного и другого вышеназванных АО, пакет акций "Вертолетов России" был передан госкорпорации "Ростех", где очень кстати как раз шла консолидация упомянутых выше авиаактивов.

А дальше история была такая.

Ежегодно акционеры "Вертолетов…" собираются, чтобы утвердить отчет о финансовых результатах предыдущего периода, по результатам которого, в том числе, распределяются дивиденды. Также они определяют объем денежных средств из чистой прибыли, которые останутся в распоряжении предприятия. Видимо, Андрей Иванович Богинский, подписывая накануне новогодних каникул письмо с просьбой об оказании "финансовой помощи ИП Пугачева Алла Борисовна в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек (без НДС) за счет лимита на спонсорство федеральных мероприятий", совершенно забыл, что генеральный директор предприятия не вправе распоряжаться денежными средствами акционерного общества по своему усмотрению.

Причина этой вопиющей (по мнению только стремящихся дорваться до "кормушки" граждан) несправедливости в том, что в первую очередь предприятию необходимы оборотные средства на выполнение производственной программы. И лишь затем деньги направляются на финансирование утвержденных советом директоров или собранием акционеров мероприятий. Как правило, социально значимых. Иначе никаких ресурсов не напасешься.

При этом порядок принятия решений акционерами либо членами совета директоров компании с государственным участием четко прописан в Федеральном законе "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, поскольку всем им даются указания, как именно голосовать, представляя и охраняя интересы государства. И размер финансирования никакой благотворительной деятельности, включая спонсорскую, не может выходить за рамки, установленные соответствующими программами.

В отличие от предпринимательской, коммерческой и производственной, она является лишь приятным для общества дополнением к основной задаче госкомпании: заработка денег для нас с вами. (Кстати, в той же "Роснефти" на программы социального характера ежегодно выделяется 12-15 млрд руб. Но каждая из них проходит обязательный аудит, имеет технико-экономическое обоснование и осуществляется в плановом порядке. И никто не может взять энную сумму и направить ее туда, куда укажет пальчиком руководитель).

Таким образом, если мы посмотрим на фактические обстоятельства оказания спонсорской помощи организаторам юбилейных концертов Пугачевой со стороны "Вертолетов России", мы увидим много странных вещей:

1. Управляющий директор ПАО "Роствертол" получает просьбу-указание (по сути, распорядительный документ) от генерального директора своей управляющей компании Богинского.

2. При этом в самой УК – "Вертолетах России" – Уставом предусмотрен ряд сделок, по которым требуется согласование. Их пороги установлены как 150 (!!!) и 300 (!!!) миллионов (!!!) долларов США (!!!). Иными словами, умышленно была создана некая видимость легитимности действий под прикрытием "предложения" госкорпорации "Ростех" и федеральных благотворительных программ. По сути же это типичное проявление круговой поруки, главная цель которой – "замазать" всех: один – рекомендует, второй – обращается, третий – исполняет, – а виноватых нет! Это же ерунда, а не $150 миллионов! То есть они оборзели до такой степени, что любая сумма, влезающая в рамки 10 млрд рублей и потому не доходящая до предельных величин, требующих согласования сделок, не только может, но и совершенно свободно расходуется по усмотрению генерального в нарушение и федерального закона, и Устава акционерного общества.

3. Возникает ключевой вопрос, ответ на который будет напрямую указывать на то, под какую статью Уголовного кодекса РФ подпадают действия Богинского: перевели, в итоге, деньги или нет?

Если перевели в нарушение пп. 15 п. 10.2 Устава АО "Вертолеты России" (к компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы распределения прибыли) и п. 11.2.34 (утверждение социальных программ – компетенция совета директоров) и п. 12.6 (генеральный директор не может принимать единоличные решения об использовании денежных средств предприятия), то дело пахнет ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Потому как в порядке, установленном Правительством РФ, легитимного решения собрания акционеров либо совета директоров АО не может существовать физически: финансовая отчетность за 2018 год еще не сформирована, следовательно, не принята, следовательно, выделить денсредства в отсутствие утвержденного плана расходов на данную сферу за счет чистой прибыли предприятия без нарушения закона было невозможно.

Если же нет, сам факт существования письма Богинского управляющему директору "Роствертола" Мотренко от 29.12.2018 г. № 26275/15/1 "тянет" на ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". При этом независимо от того, чьими деньгами хотели посорить наши уважаемые авторитеты – "Вертолетов России" или "Росвертола" – уголовно-правовая квалификация таких действий совершенно не меняется. Устав для предприятия имеет силу закона.

А если нам – гражданам России – сейчас внезапно попробуют скормить байку о том, что общее собрание акционеров решило выделить на очередную "прощальную гастроль" Примадонны нескромную сумму в 40 млн еще в начале 2018-го – за счет чистой прибыли 2017 года, а совет директоров – еще тогда утвердил спонсирование концерта (между прочим, заведомо прибыльного), то пусть заодно доложат, в чем его великая социальная значимость федерального масштаба. А если откажутся это сделать – нарушат конституционные права почти что 147 млн человек. Потому что согласно Конституции РФ мы все вправе "участвовать в управлении государством". А значит – и его имуществом. Именно для этого и существуют гласность и публикация отчетности: чтобы всегда можно было среагировать на "заплыв за буйки".

Как ни смешно это звучит, но государство – это мы. А вовсе не Ростех, Газпром или Роснефть. И в нашем – состоящем из нас с вами, живущих по закону, – правовом государстве день рождения певицы никогда и ни при каких обстоятельствах не может считаться федеральной спонсорской программой.

Поэтому когда несколько очень влиятельных и авторитетных (в самом хорошем смысле этого слова!) руководителей самым незамысловатым путем берут, чтобы покрасоваться перед самим собой и кинуть к ногам дамы 40 наших с вами лямов, – нашему возмущению не должно быть никаких пределов.