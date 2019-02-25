Известная певица втихаря напилась на красной дорожке "Оскара" (видео)
На записи можно увидеть, как звезда делает несколько глотков из серебристой фляжки в форме клатча, после чего предлагает попробовать алкоголь репортеру. Аксессуар она подобрала в тон своего блестящего костюма металлического оттенка. Необычный образ певица дополнила массивным бантом на шее.
Напомним, Нора Лам приобрела известность благодаря роли в фильме "Безумно богатые азиаты". Сейчас звезда активно строит карьеру в музыкальном бизнесе. Дискография исполнительницы пока насчитывает только два студийных альбома: Yellow Ranger и In Fina We Trust. Последняя пластинка вышла в свет в начале июня прошлого года.
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