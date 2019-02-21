Покалеченная жена Башарова подала документы на развод

Еще 6 февраля Елизавета Шевыркова подала заявление о разводе с ведущим Маратом Башаровым, передает портал teleprogramma.pro. На 22 февраля назначена беседа с судьей – заседание пройдет в закрытом режиме. Супругам предстоит определиться, с кем останется их сын. Сообщается, что в заявлении Елизаветы Шевырковой не говорится об алиментах, на которые она хочет претендовать. Напомним, ранее женщина призналась, что муж сломал ей нос.