"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох

Из-за решения исполнительного комитета наша страна лишилась права принимать крупные международные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Олимпиады, а также подавать заявки на их проведение. Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом, а во время церемонии награждения будет звучать гимн Олимпийских игр.
Телеведущую Ксению Собчак подобное решение в отношении российских спортсменов не столько обеспокоило, сколько заставило недоумевать. По всей видимости, теледива до последнего думала, что члены комитета все же будет благоразумны и не станут дисквалифицировать страну. В своем телеграмм-канале знаменитость отметила, что этот удар застал ее врасплох. "Жестоко", – прокомментировала информацию о том, что Россию отстранили от Олимпиады, Ксения Анатольевна.
Напомним, что заседание исполнительного комитета WADA состоялось сегодня, как и было запланировано. По итогам встречи Российское антидопинговое агентство осталось без статуса соответствия, что автоматически повлекло за собой самые суровые последствия для российских спортсменов. Решение комитета поставило под сомнение чистоту всех атлетов, за которыми наблюдали российские специалисты.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал решение WADA по Российскому антидопинговому агентству серьезным ударом по отечественному спорту. "Необходима жесткая реакция властей России", – подчеркнул парламентарий, высказываясь по вопросу отстранения России от Олимпиады.
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