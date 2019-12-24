"Пугачева меня подсадила": вскрылась тяжелая зависимость Волчек

Галина Волчек курит на протяжении многих десятков лет как паровоз – по четыре сигареты за полчаса. От этой пагубной привычки она не избавилась, даже оказавшись в инвалидном кресле. Как признавалась Галина Борисовна, виновата в этом ее подруга Алла Пугачева...

По признанию Галины Борисовны, первую сигарету она выкуривает только после завтрака. "Это единственное умное, что я с собой делаю. Я натощак не курю", – заявила она в одном из интервью. Но курит режиссер по-особенному. "Алла Борисовна Пугачева меня на мундштуки подсадила. Просто мундштучки, которые что-то вредное забирают. Я ее люблю и ей верю, она дала мне немножко, а потом я начала сама покупать", – рассказала Волчек.

Тяжелая зависимость актрисы начала проявляться еще в юности. "Мы с Наташей Ромм, дочерью знаменитого режиссера Михаила Ромма, не просто дружили, а были как сестры, жили в соседних подъездах, – вспомнила она. – Эталоном красоты, величественности, женского обаяния для нас, 12-13-летних, была актриса Елена Кузьмина, жена Ромма. Этот образ полулежащей всегда Кузьминой: одна рука поддерживает голову, а другая держит сигарету... Мы завороженно смотрели на нее, а потом решили подойти к зеркалу и примерить на себя этот образ, посмотреть, как он соединится с нами. И тогда я единственный раз увидела, как папа плакал: он как раз увидел меня с сигаретой, а я не заметила, что он вошел. Он страдал от моего курения, но не мог меня ежедневно воспитывать – он снимал кино".

О вреде курения Галину Волчек предупреждали многократно – и врачи, и коллеги, и даже дети Аллы Пугачевой. Недавно в Сети появился ролик, где дочь певицы Лиза спрашивает, болит ли ножка у актрисы, которая давно прикована к креслу-коляске. Волчек подтверждает, что болит. На это Гарри замечает, что нельзя курить. Галина Борисовна отвечает: "Ты сказал, что нельзя, мы и не курим..."