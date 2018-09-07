Рыдала и думала о смерти: Суханкина о пережитом горе

Певица Маргарита Суханкина стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка рассказала о неудавшейся личной жизни.

Голос Маргариты звучит почти во всех самых известных песнях группы "Мираж". Однако долгое время Суханкина не выступала на сцене. Она училась в консерватории и планировала стать оперной, а не эстрадной певицей. Однако фортуна распорядилась иначе: через много лет Суханкина стала не только вокалом, но и лицом коллектива.

Личная жизнь артистки складывалась не очень удачно. Первым мужем звезды был хорват Антун Маруно. Они расписались, когда звезда была на третьем курсе университета. Некоторое время супруги жили в Германии и Швейцарии. Маргарита томилась на чужбине. Она не хотела быть домохозяйкой и петь в ресторане мужа.

Супруги пытались жить на две страны. Через два года брак распался, как утверждает Маргарита, из-за того, что муж изменил ей, сожительствовал с другой и просил больше его не беспокоить. "Я плакала каждую ночь, было тяжело. Потом, через какое-то время, он вновь появился и предложил начать все сначала, но тут уже я отказалась", – вспоминает звезда.

"Как говорит мой друг, каждый брак хуже предыдущего. Так и было, каждый брак длился по три года. И так получалось, что все эти отношения шли друг за другом", – сообщила Суханкина смеясь.

Следующим мужем звезды был композитор по имени Александр. Мужчина много пил, поэтому когда Маргарита забеременела, заставил сделать аборт.

"Меня почистили так, что я чуть не умерла после этого аборта. В скором времени я опять забеременела, но я отказалась от него избавляться, однако беременность была очень тяжелая, в итоге на восьмом месяце ребенок погиб", – рассказала Маргарита.

После второй беременности Суханкина бросила мужа. У звезды случился нервный срыв. Гибель ребенка лишила вокалистку голоса. "Я рыдала на протяжении года. Ни одной ночи я не спала спокойно. Были одни слезы, голос потом, постепенно, медленно, но голос вернулся", – поведала знаменитость.

Маргарита оказалась у разбитого корыта: детей не было, из театра уволили – артистку начали посещать мысли о самоубийстве. "Была готова все закончить, но вспомнила о своих родителях. Не могла с ними так поступить", – признается Суханкина.

После знаменитость была в гражданском браке с композитором Андреем Литягиным, который, по признанию артистки, оказался фикцией, так как они с детства лишь друзья и даже ни разу не целовались. Артистка больше не пыталась выйти замуж, но желание стать матерью никуда не ушло. Она решилась на усыновление. "А потом увидела в программе "Пока все дома" двоих малышей. У меня так сердце забилось, это невозможно передать. Я стала их мамой, это было лучшее, что случалось со мной", – говорит Маргарита.