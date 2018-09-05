Паникующий Сафронов стал отцом в третий раз
Звезда уже воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. Теперь у Сергея и его 29-летней супруги Екатерины на свет появилась дочка.
Иллюзионист опубликовал первую совместную фотографию с малышкой, сделанную в роддоме. Однако лицо ребенка Сафронов решил пока не показывать, закрыв его на фото смайлом. Возможно, фокусник серьезно относится к поверьям и боится сглаза.
"Два лисенка!" – подписал он фотографию и поблагодарил жену за ребенка. Пока не известно, какое имя они с Екатериной выбрали для наследницы.
Молодой многодетный отец принимает поздравления от поклонников. За
час публикацию знаменитости лайкнули более пяти тысяч человек.
Екатерина Сафронова не делала тайны из своей беременности. Сергей признавался, что с нетерпением ждал рождения ребенка.
Напомним, что иллюзионист паниковал по поводу того, что ему придется находиться с женой в роддоме. Он даже чуть было не решился бросить супругу в самый ответственный момент и отправиться на гастроли.
Оперная дива объяснила свое решение
Исследование провели датские ученые
Образ певицы многие назвали неудачным
Новостью иллюзионист поделился в своем микроблоге