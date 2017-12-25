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Lifestyle

Братья Сафроновы: Мы придумали иллюзии, какие еще никто никогда не делал

Фото: пресс-служба
Трио родных братьев, иллюзионистов, актеров и ведущих Илья, Сергей и Андрей Сафроновы приготовили москвичам и гостям столицы прекрасный новогодний подарок – премьеру семейного фантастического шоу-детектива "Следствие ведет волшебник", которому нет аналогов мире. Чем артисты собираются удивлять публику на зимних каникулах, братья Сафроновы рассказали в эксклюзивном интервью Dni.Ru.
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Кто научил вас магии? Стал вашим первым учителем?

Сергей: Дэвид Копперфильд, Гарри Гудини – они влюбили нас в Иллюзию! Когда мы только учились этому жанру, то просматривали видео трюков Дэвида Копперфильда. Его и считаем своим учителем. Пытались сделать что-то похожее, опять смотрели, копировали. Сначала изучили классику, познали все хитрости жанра, а после – стали изобретать сами.

Сейчас очень сложно удивить людей. Вокруг множество гаджетов, способных создавать различные спецэффекты. Наверняка современные фокусники используют последние технические достижения. Как по-вашему, это обман?

Илья: Нееет, это не обман. Иллюзионный жанр не стоит на месте, он постоянно развивается, идет впереди времени и в своих шоу мы используем новейшие технологии. Нам нравится чувствовать себя некими супергероями. И особенно приятно, что люди, которые видели наши иллюзии по телевизору приходят на концерт и понимают, что у нас все по-честному. К нам подходят зрители после выступления и говорят: "Мы даже не подозревали, что современный иллюзионный жанр может быть ТАКИМ!" И это для нас лучшая оценка.

Илья Сафронов. Фото: пресс-служба

Как вы заставляете людей поверить в магию?

Илья: Магия без фокуса и фокус без магии в принципе не существуют. Не случайно Дэвид Копперфильд когда-то сказал, что главное чудо происходит не на сцене, а в головах у зрителей. Иллюзия – это лишь инструмент, с помощью которого мы вызываем у людей перед глазами картинку чего-то удивительного. Существует-ли магия? Это доказать так же сложно, как и опровергнуть. Ясно одно, мы видим чудеса, а это значит, что они, так или иначе, существуют.

Вас знают не только как магов, но и как участников известного телешоу, где вы выступаете в роли скептиков, пытаясь разоблачить участников программы. Вы вообще верите в потустороннее, в особые возможности человека?

Сергей: Каждый из нас одарен не меньше другого. Узнав о своих возможностях, человек может развить свой дар, каким бы он ни был. Например, те предсказания на сцене, которые делает Андрей – реальны. Напишет там что-то тихо перед выступлением и все сбывается потом. Не знаем даже, как он это делает... В наших номерах присутствует и иллюзия, и самая настоящая магия. На своих выступлениях мы это демонстрируем – двигаем предметы силой мысли и можем предсказывать действия и мысли людей.

Кстати, как Вы реагируете, когда кто-то пытается разоблачить ваши фокусы?

Сергей: Нам это очень нравится! Особенно, когда посмотрев наши трюки, люди говорят: "Это графика! Спецэффекты!". Для нас это очень большая похвала. Знаете, как бывает? Во время представления кто-то из зрителей ничего не поймет, кто-то сочтет, что его одурачили, а кто-то может притвориться, будто знает каждую уловку. А вот зато остальные, которых счастливое большинство – увидят чудо, получат удовольствие и отлично проведут время.

Сергей Сафронов. Фото: пресс-служба

Андрей: Может найдутся несколько человек, которые запомнят номер и будут долго ломать над ним голову, но, скорее всего, ни на шаг не приблизятся к разгадке.

Расскажите о своей команде. Кто помогает вам в создании новых трюков? И вообще, каков процесс придумывания магических номеров?

Андрей: Создание трюка - это долгий трудозатратный процесс, и видеть результат своего труда – это то, что позволяет двигаться вперед и делать еще лучше, придумывать трюки еще сложнее! Начинается все с того, что мы придумываем внешний эффект, представляем, как это будет выглядеть на сцене. Родилась идея, мы ее обсуждаем. Потом мы втроем пытаемся начертить это все. А потом уже подключается вся наша мастерская, и мы все вместе начинаем воплощать задумку. Создаем реквизит, потом правильно все устанавливаем. Приготовление чуда – довольно длительный процесс. А вот те два часа, пока мы общаемся со зрителем, который без остатка верит в то, что мы делаем – это и есть момент, когда мы сами верим в то, что способны на реальное чудо.

Насколько серьезно Вы относитесь к своей профессии? Вы назвали бы это приятным хобби, или вам все-таки важно стать коммерчески успешными иллюзионистами, покорить мир?

Сергей: Без своей профессии, без того, что мы делаем, не знаем, как бы жили, и чем бы занимались.
Иллюзия – это вся наша жизнь. Наша цель – отнюдь не собственная популярность, а подъем уровня иллюзионного жанра в России. Мы хотим доказать, что в нашей стране есть артисты этого жанра, способные удивлять. И у нас это получается! В 2015 году мы получили Международную премию из рук известного иллюзиониста и менталиста Ури Геллера от Итальянской Ассоциации Магов "За вклад в развитие жанра Мировой иллюзии", и кроме того, стали победителями в номинации "World Best Big illusion" ("Лучшая в мире большая иллюзия").

Андрей Сафронов. Фото: пресс-служба

Илья: С гастролями мы объехали всю Россию! Ездим с нашим шоу в Прибалтику, Беларусь, Казахстан. В Украине создали два сезона телевизионного проекта "Украина Чудес", где показали свои самые масштабные и опасные трюки. Теперь планируем поездки в Израиль, Китай и, конечно же, очень хотим показать свое шоу в Лас-Вегасе в США. Все впереди!

Посмотрев шоу фокусников из разных стран иногда создается впечатление, что многие фокусы повторяются, а артисты просто копируют идеи друг у друга. Чем собираетесь удивлять публику Вы?

Сергей: Несколько раз в Лас-Вегасе мы были на выступлениях наших коллег-иллюзионистов. Это эпицентр мирового шоу-бизнеса. Там до сих пор выступает Дэвид Копперфильд и другие звезды иллюзионного жанра. Когда видишь классный номер, сразу возникает единственное желание – переплюнуть, сделать еще круче. В иллюзии есть пять направлений: метаморфоза, распиливание, телепортация, появление и исчезновение. Есть классические номера, но тем не менее, секретов каждого номера может быть несколько. То есть можно взять классический трюк, и сделать его по-своему, добавить масштаб, креатив… А есть номера эксклюзивные.

Братья Сафроновы. Фото: пресс-служба

Андрей: В нашем шоу номера действительно уникальные – созданные и разработанные нами. Проработанные по сценарию и режиссированные нами, с добавлением новых технологий. Это новая иллюзия – иллюзия XXI века. Такие, каких еще никто никогда не делал.

Илья: У каждого из нас есть своя толстая тетрадь, куда мы записываем идеи. И пока в запасе есть фантазии на ближайшие несколько лет вперед. Кстати, идея нашего нового грандиозного шоу "Следствие ведет волшебник" появилась в наших волшебных папках пару лет назад. Мы почти два года трудились над тем, чтобы все получилось именно так, как задумано. 

25 декабря 2017, 14:22

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