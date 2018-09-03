У отекшей Лолиты нашли неприятную болезнь

У артистки начались проблемы с почками. Из-за этого врачи посадили Милявскую на жесткую диету.

Певица прошла обследование, по результатам которого стало понятно, что у нее песок в почках. Медики предупредили Лолиту, что она должна тщательно следить за своим организмом во избежание еще больших проблем со здоровьем.

"Желательно есть все отварное и на гриле. Отварное я терпеть не могу, а вот гриль у меня дома есть – теперь буду на нем готовить", – цитирует звезду Sobesednik.ru. Также врачи рекомендовали Милявской исключить из рациона соль, которая приводит к сбоям в работе почек.

Выдерживать диету Лолите очень трудно, потому что она очень любит солененькое. Звезда призналась, что недавно на ночь наелась соевого соуса. Однако здоровье дороже, к тому же скоро гастроли – болеть некогда. "Если есть не больше одного грамма соли в день, пройдут все отеки и почки почистятся!" – говорит артистка.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 13 Авг 2018 в 4:50 PDT

Ранее 54-летняя исполнительница в очередной раз доказала, что она женщина без комплексов. Милявская опубликовала в микроблоге видео, где она плавает в бассейне. Певица назвала себя "речной жабой", а ее супруг Дмитрий Иванов ответил: "Ну какая жаба? Морская звезда!" Отметим, что Лолита обладает прекрасным чувством юмора и не боится шутить над собой.