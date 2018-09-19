Анна Хилькевич обнародовала кадры из роддома

Звезда сериала "Универ" разместила в своем микроблоге снимки с новорожденной дочкой. Актриса поделилась опытом фотосессии в родильном доме.

"Прошел уже почти месяц с появления нашего маленького, но такого уже любимого члена семьи… А это ее маленькие ножки!!" – подписала трогательные фото Хилькевич. Она рассказала о том, как прошли съемки.

"Поняла, что хочу, чтобы в нашей семье этот момент навсегда остался не только в памяти, но и в красивых черно-белых снимках", – цитирует Анну Teleprogramma.pro. Знаменитость жалеет о том, что не сняла видео. "К сожалению, я не могу показать все наши безумно трогательные кадры, ведь эта история очень личная и только наша", – резюмировала звезда.

Поклонники живо отреагировали на публикацию. "Анна, хотела поспать после обеда, а теперь лежу уже полчаса и реву над фото и видео в этом профиле", "Это очень здорово – через несколько лет смотреть, фото, видео, и вспоминать тот день", "Да, от боли точно не до позирования, но классно, когда запечатлели первые обнимашки мамы с малышом!", "Какие потрясающие снимки… Посмотрела и даже плакала. Так трогательно!!!", "Какие маленькие ножки. Так мило", – прокомментировали пользователи соцсети.

Напомним, что Анна Хилькевич стала мамой во второй раз в августе этого года. Актриса замужем за бизнесменом по имени Артур. У супругов теперь две дочери – двухлетняя Арианна и Мария.