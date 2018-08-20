Хилькевич во второй раз стала мамой
Роды Хилькевич прошли в столичной клинике "Лапино", где на свет появилась первая дочь Анны Ариана. В данный момент счастливая пара принимает поздравления от родственников и поклонников.
Анна призналась, что находится в ожидании второго ребенка, еще весной 2018 года. Сначала артистка старалась как можно дольше скрывать интересное положение, однако любопытные поклонники раскрыли кумира.
Фанаты актрисы стали замечать, что стройная дива начала прятать хрупкую фигуру в бесформенные наряды. Позже Анна поняла, что скрываться бессмысленно, и решила сделать официальное заявление.
Дождались.... нашего, по-настоящему долгожданного, львёнка ��вернее, львицу❤️ теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни)))) или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить���� Это был трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участие�������� Я ещё много всего напишу(и про победителя обязательно тоже)... а пока... мы спать��������❤️
Напомним, что недавно звезда сериала "Универ" осуществила заветную мечту. Хилькевич купила недвижимость в Москве.
Актриса поделилась подробностями важного события. Теперь она – обладательница трехкомнатной квартиры. Собственная недвижимость сейчас придется семье как нельзя кстати.
Мнения поклонников относительно увиденного разделились
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