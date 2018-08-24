Ждал сына: потерянный муж Хилькевич сделал мину

Звезда "Универа" поделилась с поклонниками трогательным снимком. На нем запечатлена выписка ее с новорожденной дочкой из роддома.

На фото Анна с мужем Артуром и малышкой едут домой из клиники. При этом выражение лица главы семейства выражает грусть и потерянность.

"Лицо моего мужа, когда осознал, что нас ожидает в ближайшие дни и ночи", – подписала снимок в Instagram Хилькевич. Поклонников актрисы реакция Артура позабавила. Некоторые отметили, что у мужчины такой вид, как будто он сам рожал.

Другие предположили, что он грустит из-за того, что в семье появилась вторая дочь, тогда как он мечтал о сыне. "Про сына думает", "Муж ждал мальчишечку, надеялся до последнего", "Он просто думает о том, что нужен все-таки сын! А то три женщины, ого!" – посчитали фолловеры.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 24 Авг 2018 в 12:49 PDT

Третьи вступились за девочек. "Он еще не понял, что девчонки – это самое лучшее для мужика. А мальчики для мамы. Так что пусть балдеет от счастья такого!", "Девчушки – это всегда счастье, это ведь нежность и ласка до самой старости, а Артур навсегда будет самым любимым мужчиной в их жизни", "Какая разница: дочурка или сыночек… главное, чтобы здоровье было крепким. А там где вторая дочка, будет и сын", - написали поклонники звезде.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 20 Авг 2018 в 2:25 PDT

Напомним, вторую дочь Анна родила 20 августа. Актриса сообщила, что они с мужем решили назвать ее Марией. Это имя сыграло важную роль в жизни Анны. После успешных родов актриса поблагодарила врачей.