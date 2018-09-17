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Шоу-бизнес

Потерявшую хватку Пугачеву призвали слезть с шеи ушлого Галкина

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Алле Пугачевой стоит брать пример со своего бывшего мужа Филиппа Киркорова – а не сидеть на шее у нынешнего супруга Максима Галкина.
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Если бы Пугачева снимала клипы сомнительного содержания, у нее не было бы недостатка в финансах. Тогда хватило бы денег и на содержание школы талантов, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Да, похоже Алла Борисовна не освоила курсы хайпа, которые спешно прошел Филипп Бедросович. Если бы она сейчас по примеру Киркорова начала выпускать сомнительные клипы, то и денег бы наверное хватило на содержание школы талантов. Алла Борисовна! может к своему триумфальному возвращению на сцену весной выпустите нечто в стиле "Ибицы"?", - иронизирует эксперт.

По словам Манукяна, тогда примадонне не придется сидеть на шее у Максима Галкина. "Нет желания себя попробовать в жанре хайпа? Тогда и рекламы в клип можно будет воткнуть сполна", – интересуется Манукян.

Нашелся у эксперта и серьезный вопрос к Алле Борисовне. Насколько ей нравится то, во что превратился современный шоу-бизнес? И не чувствует ли примадонна порой, что и она ответственна за то, в какое "болото" он превратился.

"А, может, она именно по такому принципу его и выстраивала – чтобы в итоге он стал таким дном? Очевидно, что в него попасть нынче могут только те люди, которые готовы шокировать аудиторию и проявлять лояльность ко всем непотребствам, которые позволяют себе его топ-игроки. А настоящим молодым талантам дорога в него давно уже закрыта", – поделился своими размышлениями эксперт  в эксклюзивном интервью изданию Dni.Ru.

Напомним, последний выпуск мастерской эстрадного искусства Пугачевой "Рецитал" состоялся в мае. С сентября сайт учреждения не работает, телефоны заблокированы, а помещение школы в комплексе "Лотте Плаза" отдано другой организации.

Как выяснилось, Алла Борисовна собиралась закрыть мастерскую еще в 2017 году. занимает уже другая организация. Аренда квадратных метров в центре Москвы стоила огромных денег, а прибыли от студии Пугачева не получала. Занятия продлились еще на год лишь благодаря тому, что родители некоторых учеников взяли на себя оплату аренды.

Автор: Андрей Евлампиев17 сентября 2018, 21:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

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