"Рыжий карлик": Пугачеву публично унизили на шоу

Первая жена певца Владимира Кузьмина дала откровенное интервью. Женщина высказалась о его романах, а одну из пассий – Аллу Пугачеву – назвала "рыжим карликом".

Поэтесса Татьяна Кузьмина стала гостьей шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Женщина была первой супругой певца Владимира Кузьмина. Кстати, именно она написала ему песни, ставшие хитами, – "Моя любовь" и "Когда меня ты позовешь". Интересно, что на протяжении всего их брака Татьяна звала Владимира Джеймсом, потому что он был хиппи. Вообще, по ее словам, она никогда не была счастлива с артистом. "У нас был векторный брак, то есть я – слуга, он – хозяин", – констатировала Татьяна.

Причиной всех проблем, по словам Кузьминой, были его проблемы с алкоголем и любвеобильность. "Понимаете, он имел несколько женщин в день. Независимо от того, в кого он влюбился, на ком он женился. Никто не будет это терпеть", – высказалась поэтесса.

"Постоянное присутствие лжи в отношениях. Это невыносимо", – заявила Татьяна Кузьмина. По ее словам, их брак распался вовсе не из-за Аллы Пугачевой, которую. кстати, она на всю студию назвала "рыжим карликом". "Я ее видела в детстве, а так не знаю", – хлестко сказала Кузьмина. Татьяна отметила, что Алла якобы постоянно пыталась с ней поругаться, однако та не реагировала на провокации.

Кузьмины развелись, когда Татьяна узнала о беременности Ирины Мильциной. Поэтесса рассказала, что приехала к ней и "врезала по морде". "После этого у меня все умерло, и я больше не могла с ним общаться", – сказала Кузьмина. Сейчас Владимир и Татьяна не общаются, периодически певец помогает бывшей жене деньгами. Однако она считает, что финансовая поддержка слишком мала.