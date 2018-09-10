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Интимное признание вернувшейся в Россию Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
Алла Пугачева вернулась в Россию спустя месяцы отсутствия. Примадонна прибыла в Москву в личном вагоне и призналась, что очень устала.
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Последние недели Алла Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри и целым штатом помощников провела в Юрмале. На Рижском вокзале Примадонну встречал молодой муж, юморист и шоумен Максим Галкин. Артист приехал на элитной иномарке в сопровождении микроавтобуса. Примечательно, что транспортные средства оказались прямо на платформе.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Ушлые журналисты встретили Пугачеву с детьми вместе с Галкиным. Причем вначале из вагона выпорхнули Лиза и Гарри и их помощники, а уже затем Примадонна. Репортеры вручили легендарной исполнительнице букет желтых хризантем и поинтересовались самочувствием. "Дети – хорошо, а я так устала..." – призналась Алла Борисовна в передаче "Ты не поверишь!".

Примадонна отошла к автомобилю, отвернувшись от представителей СМИ, но журналисты не расстроились и начали задавать вопросы Гарри и Лизе, которым со дня на день исполнится пять лет. Дети, перебивая друг друга, начали рассказывать, что бы они хотели получить на день рождения. Их словесный поток прервал Галкин, который шутливо, но тактично сообщил, что они поехали домой, в деревню Грязь.

Отметим, что Пугачева предпочитает путешествовать поездами. По слухам, Примадонна боится летать, по другой информации – совершать перелеты артистке не позволяет здоровье. В этот раз специально для любимой жены Максим выкупил так называемый вагон за 300 тысяч рублей. Шесть комфортабельных VIP-купе со спальней-гостиной и душевой в каждом. Примадонне не приходилось ютиться на узкой полке. В ее распоряжении была удобная кровать-трансформер. А обедала семья в собственном баре-ресторане.

Автор: Наталья Аряева10 сентября 2018, 11:08
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