Волкова из сериала "Воронины" рассказала о новой беременности

Дочь Екатерины Волковой Лиза собирается в первый класс. Но занимает ее не только предстоящая учеба – девочка периодически просит маму подумать об еще одном ребенке.

"У Лизы уже был период, когда она спрашивала: "Мама, ну, может быть, у меня будет братик или сестричка?" – улыбается Волкова. – Я отвечала: "Заинька, ты сейчас в школу пойдешь. Ну вот куда тебе малыш?" Она: "Я буду играть с ним! Ну пожалуйста! Вот у всех есть, а у меня нет". Приходится соглашаться: "Ну хорошо. Давай чуточку попозже. В школу пойдем и разберемся". Она продолжает: "Хорошо. Только я тут подумала – давай лучше сестричку". Я: "А если будет братик?" Она: "Ну помучаюсь. Что же делать?"

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Беременность Волкова рассматривает вполне серьезно. "Сейчас вот Лиза в школу пойдет. Нужно немного войти в новый режим. А вообще, мы предполагаем – Бог располагает. Как тут загадывать? Год впереди очень плотный – и съемочный, и гастрольный, у меня уже до марта все расписано", – пояснила артистка.

"Хочется все-таки наслаждаться беременностью, а не бегать и не летать в этом состоянии. Я с Лизой работала до последнего, а сейчас понимаю, что надо, наверное, провести беременность поспокойнее. Поэтому пусть это будет чуть-чуть попозже. Хотя мысли о втором ребенке есть. У нас даже комната в доме приготовлена", – цитирует Екатерину "Телепрограмма".

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) 31 Июл 2018 в 12:59 PDT

Напомним, что наибольшую известность Екатерине принесла роль домохозяйки Веры в сериале "Воронины". Он идет с 2009 года. И сейчас начался показ 21-го сезона. По словам актрисы, съемки расписаны на год вперед и идут очень плотно. Мечтает же она вернуться в театр – стать штатной, а не антрепризной актрисой.