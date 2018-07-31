Бывшая возлюбленная Табакова снялась голой

Поклонники обсуждают смелую фотосессию Маруси Фоминой. Бывшая возлюбленная Павла Табакова не постеснялась интересного положения, выставив на всеобщее обозрение большой живот.

Откровенные снимки Маруси Фоминой привлекли внимание пользователей Сети. Черно-белые фотографии появились в аккаунтах актрисы и ее супруга Алексея Киселева в социальных сетях. Внимательные поклонники даже разглядели на большом животе Маруси выпуклость и пришли к заключению, что это малыш упирается ручкой или ножкой в мамин живот.

С продюсером Киселевым Фомина стала встречаться вскоре после расставания с Павлом Табаковым – сыном Олега Табакова и Марии Зудиной. Влюбленные объявили о своих отношениях в ноябре 2017 года, на вечере молодых хореографов в рамках фестиваля Дианы Вишневой. А поженились они в мае этого года, причем к тому моменту актриса и модель уже была беременна.

Публикация от Alexey Kiselev (@alexkisa) 30 Июл 2018 в 2:10 PDT

Алексей дважды был женат, у него есть сын от супруги Майи. Потом он сочетался узами брака с Идой Лоло, а о том, что она с ним разводится, узнал из прессы. Продюсер разочаровался в женщинах и не хотел больше жениться, но Фоминой удалось его переубедить, пишет EG.ru.

Публикация от Маруся Фомина (@fominamarus) 30 Июл 2018 в 2:11 PDT

Мария Фомина регулярно появляется на обложках популярных изданий OOPS!, Cosmopolitan, Glamour, Mini, Maxim. Актрису можно увидеть в клипах групп Stigmata, "Би-2" и "Лигалайз", она часто появляется в рекламных роликах. На счету Марии множество ролей в российских сериалах. Помимо актерской карьеры, Фомина занимается модельным бизнесом.