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Перестаравшаяся с пластикой мать обозвала Королеву толстой

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Отношения родителей и детей во все времена были непростыми и противоречивыми. Так, по словам подруги, Людмила Гурченко не баловала свою единственную дочь Марию лаской и даже обзывала толстой грузинкой.
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Очередной выпуск передачи "Раскрывая тайны звезд" был посвящен легендарной актрисе Людмиле Гурченко. В программе приняли участие ее внучка Елена, бывший муж Константин Купервейс и подруга покойной артистки Инна Выходцева.

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Елена рассказала о своей матери, единственной дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой. По ее словам, маленькой Машей именитая мать практически не занималась. Девочку воспитывал тогдашний муж актрисы, пятый по счету, композитор Купервейс. "Костя успевал заниматься всеми. Люсей, моей мамой и мной с братом…" – отметила Елена.

Маленькая Мария до восьми лет общалась со своим отцом Борисом Андроникашвили. Однако когда Гурченко узнала, что он ей изменил, запретила дочери контактировать с ним, настолько велика была обида. "Мы даже не знали, когда дед умер", – отметила Елена.

Инна Выходцева вспомнила, как Людмила строго отчитывала дочь за плохую успеваемость. Обычно после школы маленькая Маша шла к артистке на репетицию, где та проверяла ее дневник. Выходцева дала понять, что Гурченко с дочкой не церемонилась. "Люся могла сказать: "Эта толстая грузинка опять получила двойку!" – процитировала актрису ее приятельница.

Впрочем, Выходцева уверена, что Гурченко любила дочь, просто предпочитала не демонстрировать это. "Она была человек такой, который скрывал вот эти свои чувства, но, безусловно, она любила Машу", – сообщила Выходцева.

Отметим, что брак с Купервейсом оказался для Гурченко самым продолжительным. По его признанию, он сам не ожидал, что "это так затянется". Разумеется, зашла речь и о многочисленных пластических операциях Людмилы Гурченко. "Она делала пластику глаз без анестезии, отказалась, потому что боялась отека. А через пять дней у нее съемки были. Профессора ей сказали: "Ты сознание можешь потерять". Она ответила: "Я? Да никогда!" Первую пластику, операцию Люся провела в 38 лет. По-моему... Еще в 42. Каждые четыре или два года она делала", – припомнил Купервейс. Елена призналась, что ей не нравились манипуляции бабушки с внешностью: "Но это ее выбор, это ее решение, так или иначе… Честно!"

Напомним, дочь Людмилы Гурченко Мария Королева скончалась на глазах у родных утром в среду, 8 ноября 2017 года, возле своего дома в Вишняковском переулке. Ей было 58 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. А сама Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Смерть наступила в результате послеоперационного осложнения.

Автор: Наталья Аряева28 апреля 2018, 14:36

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