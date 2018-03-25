Грудь 66-летней жены онкобольного Николаева выпрыгивала из блузки
Участники популярной программы вспоминали проект "Утренняя звезда", ведущим которого был Николаев. Многие телезрители обратили внимание на несколько вызывающий вид его 66-летней жены.
Элеонора выбрала достаточно узкую блузку для эфира. Пышная грудь супруги ведущего буквально выпрыгивала наружу. Образ жены Николаева вызвал восхищение у многих мужчин и зависть у некоторых обладательниц не таких ярких внешних данных.
"Видали грудь жены Николаева? Она просто рвалась наружу! Наверняка Меньшова обзавидовалась", – пишет один из пользователей на личной странице Галкина в Instagram. Ведущий эту реплику никак не прокомментировал.
Напомним, что передача "Утренняя звезда" Юрия Николаева стала стартом карьеры многих популярных исполнителей. В рамках конкурса, который придумал журналист, дебютировали на сцене Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Началова и многие другие артисты.
Николаев признался, что программа появилась во многом благодаря его жене. Супругу он называет ангелом-хранителем.
Единственное, о чем сожалеет журналист – отсутствие потомства. "Но увы, у нас нет детей. Трагедия. Боль", – заявил он во время записи передачи.
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