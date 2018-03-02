Американскую актрису обвинили в педофилии

Звезду сериалов "Сверхъестественное" и "Два с половиной человека" Джейми Лунер обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнего. Знаменитость отрицает свою причастность к инциденту.



Некто Энтони Оливер, обратился в полицию с заявлением о том, что 20 лет назад Джейми, заманила его, тогда еще шестнадцатилетнего юнца, на вечеринку. Женщина якобы накачала его алкоголем и психотропными веществами. После чего отвела молодого человека в спальню и принудила его к сексу. По словам мужчины, в комнате, где проходил весь этот ужас, находился ее друг, который снимал происходящее на камеру.

Оливер расказал прессе, что написать заявление в правоохранительные органы его заставил психотерапевт – мужчина лечится от алкогольной зависимости. По словам жертвы он не мог сообщить о преступлении раньше, так как ему препятствовала мать. В те времена она занимала высокий пост в местной администрации и боялась огласки и скандала. Представитель актрисы решительно отрицает нападки Оливера, – сообщает американский таблоид TMZ.

Публикация от Jamie Luner (@officialjamieluner) Июл 1, 2017 в 12:34 PDT

Джейми Лунер родилась в 1971 году в Калифорнии. Сниматься начала в конце восьмидесятых. Среди работ – сериалы "Мелроуз Плейс", "Саванна", "Профайлер", "Проблемы роста", шоу франшизы C.S.I., "За гранью возможного", "Сверхъестественное", "Два с половиной человека", "Настоящая кровь", "Мыслить как преступник", спин-офф "Во все тяжкие" "Лучше звоните Солу" (эпизод).