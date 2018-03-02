Выкапывание умерших артистов: что будет в новом шоу
Вадим Манукян крайне негативно воспринимает политику современных телевизионных шоу, который ради рейтингов идут на возмутительные вещи, открывая общественности шокирующие подробности частной жизни не только простых людей, но и знаменитостей. По мнению Манукяна, это лишь отталкивает зрителей и, более того, заставляет их возмущаться и высказывать публично свою точку зрения благодаря социальным сетям.
"Все больше людей начинают понимать, что молчать о полоскании грязного белья звезд на телевидении уже просто нельзя. Поддерживаю Марию Кожевникову. Ровно об этом я говорю на протяжении более года", – отметил Манукян.
Вадим уверен, что телешоу катастрофически падают в своем качестве, а всему виной – рейтинги, за которыми гонятся создатели. "Наше телевидение в угоду рейтингам деградирует семимильными шагами. А что дальше?" – задал риторический вопрос эксперт.
По мнению Манукяна, в следующем новом шоу уже будут эксгумировать знаменитостей. "Выкапывание умерших артистов ради шоу начнем? Со Спартаком Мишулиным нечто подобное уже пытаются сделать. Просто остановитесь!" – призвал создателей телепроектов Вадим Манукян.
К слову, популярный блогер Николай Соболев выпустил ролик, посвященный шоу Максима Галкина "Звезды под гипнозом", в котором раскритиковал проект. По мнению Соболева, на передаче обманывают людей. Блогер убежден в том, что присутствующие на съемках сами позволяют себя загипнотизировать. "Я не знаю, как вам, но мне крайне стыдно смотреть, как российские звезды позорятся, изображая каких-то идиотов", – заключил Николай Соболев.
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