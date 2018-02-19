Галкин спрятался от разгневанных россиян

Юморист устал от потока негатива в свой адрес. И пошел на крайние меры.

Программа Первого канала "Звезды под гипнозом" – один из самых противоречивых проектов сезона. С одной стороны, она стала лучшим шоу в топ-100 прошлой недели. Да еще и второй выпуск оказался популярнее первого, что редко случается. Передача с 6,8% рейтинга оставила позади и "Пусть говорят", и "Голос. Дети", и даже "Воскресное "Время".

С другой стороны, на проект льется поток критики. Основатель и руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров отказывается верить в манипуляции, происходящие на шоу. "Гипноз на камеру вместе с командами "Мотор!", "Стоп! Снято!", дублями и прочим – это не гипноз! Гипноз – это искусство, которое реализуется только в естественных условиях. И опять же профессионально работающие гипнологи в подобного рода шоу не пойдут, – заявил эксперт. – Первому каналу нужно шоу, развлечение зрителей, а не гипноз. Для достижения этой цели все сделано верно: шоу состоялось".

Негативно воспринял программу и работающий на конкурирующем канале Гарик Харламов. "На днях я увидел то, что не вписывается не в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники, и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах. Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Я просто *****", – заявил Харламов.

Страница Галкина в социальной сети превратилась в поле битвы. Люди ругались, оскорбляя друг друга, и Максим решил это прекратить – закрыл для разгневанных зрителей возможность комментирования публикаций. "Возможность комментирования и чтения других комментариев могут видеть все, кто не под гипнозом. Всем остальным кажется, что здесь комментирование закрыто", – с юмором написал Максим.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Фев 18, 2018 в 10:16 PST

Впрочем, как говорят в его окружении, дело в другом. Артист просто уехал на гастроли и не может следить за происходящим в его в Instagram. А чтобы люди не поубивали друг друга из-за "Звезд под гипнозом", Галкин пошел на этот временный, но вынужденный шаг.