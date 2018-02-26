Друг рассказал о прошлом любовника Волочковой

Репортеры узнали о прошлом любовника Анастасии Волочковой. Оказывается, мужчина был несколько раз женат, и у него есть взрослый сын, который учится в Америке.

Журналисты передачи "Ты не поверишь!" решили выяснить, кем является новый избранник Анастасии Волочковой, с которым скандально известная балерина счастлива уже несколько месяцев. Оказалось, мужчина работает системным администратором в спа-отеле, что в пяти минутах езды от дома артистки.

Как компетентно сообщают журналисты, Михаил – скромный трудяга, в среднем получающий 60 тысяч рублей в месяц. По некоторой информации, мужчина познакомился с Анастасией, когда налаживал в ее особняке интернет, да так там и остался.

Представители СМИ умудрились разговорить приятеля Михаила. Оказалось, за плечами возлюбленного балерины два брака, и даже есть взрослый сын, который учится в Америке. При этом друг заявил, что Михаил не получал никаких дорогих подарков от балерины, поэтому его нельзя назвать альфонсом.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 24, 2018 в 12:12 PST

Отметим, что Волочкова крайне негативно относится к тому, что папарацци снимают ее из-за кустов и прочих засад. Балерина пришла в бешенство после того, как узнала, что репортеры засняли ее в храме.

"Чем гоняться за жареным, позвоните и предупредите. А в вашем этом г**** больше из известных людей участвовать никто не будет, потому что вы не можете осветить жизнь людей – вы все сводите в скандалы. Вы караулите, как я фотографируюсь в церкви с Мишей – любимым человеком, инкогнито снимаете меня из-за спины, и потом меня же за это осуждают. И в этом ваша низость, а мое достоинство!" – заявила Волочкова, обращаясь к журналистам.