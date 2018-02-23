Волочкова в старых трусах раскорячилась на яхте

Анастасия Волочкова, пойманная на днях папарацци в церкви с любовником, покинула Россию. Балерина отправилась в Дубай.

Анастасия похвасталась снимками с отдыха в Instagram. На одной из фотографий балерина демонстрирует свой фирменный шпагат.

"Не пытайтесь повторить этот трюк.. Можно упасть в воду с большой яхты 50-метровой", – подписала кадр Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Для утренней прогулки знаменитость выбрала яркий купальник салатового цвета. Однако внимательные подписчики заметили, что в таком же наряде Настя щеголяла по Мальдивам.

"Я и то, каждый раз на отдых покупаю новые купальники и платица! А тут "знаменитость", в одном и том же несколько лет", "Видели мы уже эти трусы", "Она ходит в дырявых тапках , засаленных трениках и жирной башкой", "Сново эти дурацкие шлепки с цветами", "Купальник срочно поменять", – заявили фолловеры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 22, 2018 в 9:47 PST

Поклонники посоветовали Волочковой беречь себя и не повторять столь опасные трюки. "Настенька, ну хватит уже этих шпагатов", "О, боже, это же опасно, осторожнее там", "Я б и не рискнула. Я воды и высоты боюсь", – написали фанаты под фотографией балерины.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 22, 2018 в 10:23 PST

Отметим, что несколько дней назад Анастасия попала в очередной скандал. Волочкову у церкви настигли папарацци. В храм балерина пришла с новым возлюбленным и пристальное внимание журналистов ей не понравилось. В итоге между звездой и съемочной группой завязалась словесная перепалка. Видео с руганью балерины размещено в Сети.