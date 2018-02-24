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Опозоренная Волочкова возмутила бесстыдством

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Танцовщица Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику скандальными снимками. На этот раз она решилась на фотосессию без лифчика.

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Необычная фотография появилась на ее странице в социальной сети Instagram. Она рассказала о том, как приятно побывать в русской бане и похвасталась веником.

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"Баня и ледяная купель-лучшее восстановление ! И любовь, конечно! А веник зачетный-пихтовый (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала снимок она. Но подписчики обратили внимание на другую особенность фотографии: они разглядели соски танцовщицы.

Неожиданная находка вызвала волну возмущения. Пользователи были шокированы таким бесстыдством. "Опять она без лифака. Ладно, по дому можешь ходить без него, тебе никто не запрещает, пусть грудь дышит, но как можно выложить фотку с выпуклыми просвечивающимися через майку сосками?" – вопрошает один из комментаторов.

Многих озаботило то, что Волочкова делится такими деликатными снимками в социальных сетях. "Хоть бы лифон одела ! Ходи хоть голая дома а фотки твои с сосками в ленту зачем ?" – пишет участник обсуждения. "Соски вставные??? Ну натуральные же не могут постоянно так торчать.......", – начал развивать конспирологическую теорию другой.

Напомним, что недавно Волочкова оказалась в центре другого скандала. Она похвасталась шпагатом в Дубае.

Как писали Dni.Ru, внимательные подписчики заметили, что танцовщица фотографируется в старом купальнике. "Видели мы уже эти трусы", – набросился с критикой один из подписчиков звезды.

Автор: Евгений Мышко24 февраля 2018, 11:37
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Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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