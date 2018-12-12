Рудковская показала зверское убийство

Яна Рудковская расхвалила в соцсети новый клип своей подопечной Юлианны Карауловой. Зрители с оценкой известного продюсера не согласны: пользователей произведение шокировало.

Рудковская назвала Юлианну Караулову "коварной девушкой". По словам продюсера, она не может понять, как "мистические" песни Карауловой так долго держатся в верхних строках чарта. Правда, Яна тут же "вспоминает", что в этом и ее немалая заслуга.

"И планы у тебя коварные и песня "Маячки" у тебя мистическая -9 недель на 1 месте в Российском Национальном Чарте, надеюсь и новый клипец в стилистике черного юмора взорвет YouTube, сегодня премьерим) Как связалась ты со мной ,так все стало в твоей творческой жизни гораздо .............) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала Рудковская свой пост, в котором разместила анонс нового клипа.

Подписчики восторгов Рудковской не разделили. Большинство из них решили, что Яна с Юлианной продолжили дело Киркорова и Баскова – с их разными цветами настроений. "Ужас !!!! Куда шоу биз катится ! То Басков с Киркоровым порнуху сняли , то теперь этот ужас !!!!" – возмутились интернет-пользователи.

"Своим подросткам не покажу...Зачем Так шокировать ? На экранах везде кровь ручьем, разборки.. Не ожидала. Разочарована", "Шушера какая то снимала! полная аморальщина. Стереть и забыть и не показывать детям и подросткам", – поддержали предыдущего оратора ценители музыки.

Напомним, продюсер Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. Супруги не раз говорили, что планируют завести еще одного ребенка – они надеются, что судьба подарит им наследницу. Отметим, что Евгению только 36 лет, а его избраннице 43 года. Яна как-то намекнула злопыхателям в соцсетях, что имеет отменное здоровье и намерена самостоятельно родить возлюбленному еще одного ребенка.

