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ХХХ-видео Ольги Бузовой взорвало Сеть

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Телеведущая Ольга Бузова шокировала поклонников своей неграмотностью. На этот раз выяснилось, что певица не знает римские цифры.
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Рассказывая о спектакле в Йошкар-Оле, Бузова не смогла правильно произнести римские цифры в названии кинотеатра. Видео с "позором" Ольга  выложила в "сториз" Instagram.

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"Мне нужно немножко поспать, потому что сегодня ночь не спала. Вечером мы играем спектакль в ДК "Икс, икс, икс Победы". Поэтому ждем вас всех, а я – в сон", – заявила звезда.

Видимо, Бузова имела в виду йошкар-олинский Дворец культуры имени 30-летия Победы. Поклонники певицы тут же указали ей на неточность. А через несколько часов "история" исчезла со страницы Ольги.

Однако, подписчики успели сохранить ролик. Видео просто взорвало Сеть. "Оля, ты не пересдашь удивлять", "Ахала, икс-икс-икс – это сильно", "Давно так не смеялась, спасибо Оленька, повеселила", "какая же ту тупая", "учи римские цифры, буз", – заявил фанаты звезды "Дома-2" (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Автор: Алёна Нестерова27 января 2018, 13:11
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