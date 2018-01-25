Подлая Бузова изощренно подставила звезду "Дома-2"

В рекламном посте Ольга Бузова сообщила об операции на груди, которую сделала звезда "Дома-2" Анастасия Волынец. По мнению пользователей Сети, поющая ведущая поступила подло с девушкой, раскрыв подробности ее частной жизни.

Едва вернувшись из солнечного Таиланда, Ольга Бузова начала активно работать, в частности постить рекламу на своей официальной странице в соцсети Instagram. Она опубликовала фотографию звезды "Дома-2" Анастасии Волынец, демонстрирующей сексуальную грудь.

В подписи к снимку Ольга сообщила, что восхищена силиконовым бюстом девушки: "Моя приятельница @ledi_nec после преображения🍒 Она сделала грудь у @doctor_pimanchev. Если честно я в восторге!😍 Выглядят потрясающе! Я никогда не ожидала, что можно достичь такой результат, особенно после родов и кормления грудью. Девочки, если вам что-то в себе не нравится , не нужно жить с этим, преображайтесь смело! 😉А для себя я отметила, что @doctor_pimanchev отличный специалист! 🙏Рекомендую (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Подписчики осудили Бузову. Мол, поющая ведущая поступила с приятельницей подло – это дело личное и никого не касается, а она раструбила на весь свет. Некоторые предположили, что Ольга не только рекламирует специалиста, но и издевается над Анастасией.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 24, 2018 at 9:01 PST

"А почему вы себе грудь не сделаете, если рекомендуете? У Вас совесть есть? Вас читают и подростки, девочки которые находятся в таком возрасте, в котором как раз не устраиват их своя внешность. И Вы вы пишете такой бред, подталкивая их под нож. Фу совести у вас нет. 💩 А лично я Вам скажу, что дай Бог Вам таких мужей девочки, которые будут восхищаться Вами с любой грудью. И не подвергать себя опасности", "Тогда и себе забацай", "Деньги не пахнут", "Подставила Настю....", "Это она ее так постебала???" – высказались подписчики.