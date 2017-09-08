Юлия Меньшова полгода скрывала роман
Юлия Меньшова стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". Актриса и телеведущая вспомнила свое детство. По признанию артистки, она росла в строгости, несмотря на то, что ее родителями были режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова. Так, Юля ходила в школу в простых, а не капроновых, колготках.
Меньшова не доставляла проблем родным, но мало кто знал, что будущая актриса была страшно неуверенна в себе. А наличие красивой матери лишь добавляло Юлии комплексов. Она объяснила: "Понимаете, моя мама – легендарная красавица. Она ростом – 1,65, я – 1,77. У моей мамы размер ноги 36, у меня 40. Поэтому, когда в четвертом классе у меня был размер ноги 37, мама говорила: "Господи, какой ужас, какой кошмар, это акселерация, вы все вырастете слонами!"
Постепенно наследница артистов оставила комплексы. касающиеся внешности. позади. К тому же Юли завоевала бешеную популярность, когда стала ведущей ток-шоу "Я сама". Именно в это время Меньшова встретилась со своим будущим мужем, актером Игорем Гординым.
"Сначала я увидела Игоря на сцене. Он мне был очень симпатичен, у него красивый голос, и он этим голосом завораживает. Потом мы встретились в компании. Он сидел молчаливый, как всегда, в стороне. Я скользнула взглядом и подумала: парень такого типа, как этот, мог бы быть моим мужем. Но когда мы уже стали встречаться, не было привычного чувства: "Боже, как я влюбилась!" – рассказала Меньшова.
Актеры поженились, родили двоих детей – сына Андрея и дочку Таисию. Однако постепенно в семье назрел кризис. Меньшова и Гордин расстались. Однако они договорились проводить вместе с детьми отпуска. Это их постепенно и сблизило.
"Почти через четыре года после разрыва мы были на очередном совместном отдыхе вместе с детьми, и он вдруг стал как-то заботиться обо мне, проявлял знаки внимания. И я посмотрела на него по-другому. У нас начался роман, который мы скрывали от детей полгода…" – цитирует Меньшову "ТВ Центр".
В недавнем интервью Игорь раскрыл секрет их отношений с Юлией: "Формула нашего счастья проста и банальна – надо уметь слушать и слышать партнера, тогда вы не дойдете до развода, не гнушаться делать шаг навстречу. Только потеряв то, что у вас было, начинаешь по-настоящему ценить то, что имеешь".
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