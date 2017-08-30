Что случилось с лицом Марии Максаковой

Оперная дива Мария Максакова опубликовала в соцсети фотографии, на которых выглядит весьма странно. В глаза бросается ее изменившееся лицо.

Пользователи Сети заметили, что со внешностью Максаковой явно что-то не так. На снимках в ее аккаунте Facebook у Марии в украинской вышиванке подпухшее, красное лицо и довольно тяжелый взгляд.

Также у певицы на фото ярко выражены носогубные складки и неестественно высоко подведены брови. Кроме того, недавно сменившая имидж и постройневшая артистка кажется из-за метаморфоз с лицом немного пополневшей – слишком сильно выделяются щеки. Хотя смело можно предположить, что это всего лишь неудачные кадры.

Обращает на себя и тот факт, что на большинстве снимков на лице Марии Максаковой застыла одинаковая улыбка. Эффект усугубляется одним и тем же наклоном головы, создающим пугающее впечатление. Справедливости ради стоит отметить, что под постом многие украинские поклонники оставили положительные отзывы о внешности знаменитости. "Красунечка!", "Красота спасет мир", "Мария, приятно видеть вас в вышиванке", – пишут читатели.

Максакова не раз привлекала внимание общественности своей внешностью. Так, на интервью с телеведущим Андреем Малаховым певица одела короткое обтягивающее платье, а ее стройные длинные ноги подчеркивали черные лодочки на шпильке.

Едва передача Малахова вышла в эфир, общественность бурно отреагировала. Причем эта реакция оказалась критической: досталось Марии не только за ее слова, но даже за внешний вид. "не поздновато Максакова в траур облачилась??? платье, конечно, капец... длина просто неприличная.... ну да, ноги красивые... длинные... но как спички(", "Судя по длине платья, Маня опять в поиске", "Между тем вдовушка цветет и пахнет, юбка чуть длиннее трусов", "Скорбит вдовушка, оделась во все самое приличное, что в доме нашла...А уже две женщины говорят, что видели Вороненкова живым", – высказались зрители в социальных сетях.