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Вадим Цыганов: Смерть Круга сродни смерти Высокого

Михаил Круг. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Primak
Жизнь Круга прервалась стихийно и неожиданно. О музыканте скорбела вся страна, от воров в законе до эстрадной элиты. До сих пор, спустя столько лет, причины гибели артиста не установлены, что питает почву для новых догадок и предположений. Dni.Ru пригласили на беседу близкого друга Михаила и автора знаменитой песни "Приходите в мой дом", Вадима Цыганова. Продюсер рассказал о дружбе и сотрудничестве с музыкантом и выразил свое мнение относительно причин его скоропостижного ухода.
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Пятнадцать лет прошло с момента трагического ухода Михаила Круга. Сколько песен им было спето, сколько он мог бы еще исполнить... Круг вырос на творчестве Владимира Высоцкого. В 11 лет Высоцкий стал для Михаила кумиром. И едва ли Круг догадывался, что спустя годы, его будут сравнивать с великим бардом. Сам шансонье, по словам его близкого друга Вадима Цыганова, никогда не относил себя к какому-либо музыкальному направлению, называя свою музыку "русским жанром". 

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 Интервью

Сюжеты Интервью

Вадим, расскажите, пожалуйста, как Вы познакомились с Михаилом?

Впервые мы встретились с Михаилом, когда строили дом для Викиных родителей в Завидово. Приехали, увидели старенький Мерседес. Мы очень удивились тому, что за столом сидит человек с гитарой, рядом суетится Викина матушка, Людмила Михайловна, которая и сообщила нам, что приехал парень из Твери. Что за парень? Им оказался Михаил Круг. Вика его не знала, а я уже слышал его кассеты. Миша приехал с цветами и сказал, что лично хочет познакомиться с Викой. Он привез в подарок новую песню. Мне это показалось странноватым, но в то же время я отнесся с пониманием. Миша сыграл эту песню, и почувствовался напор. Не мудрено – приехал без приглашения, без звонка, сам нашел… Матушка жарила шашлыки, Миша угощался. Мы только потом узнали, что он на дух не переносит ни чеснок, ни лук. Однако, в тот момент он вместе с нами сидел за общим столом и даже вида не подавал! 

С этого момента началась Ваша дружба?

Дальше все развивалось стремительно. Когда я написал песню "Приходите в мой дом", мне в пятницу тринадцатого в четыре утра позвонила Пугачева и попросила отдать ей эту композицию. Я почему-то не удивился, но согласие на исполнение песни дал с условием, что авторские права останутся у меня. Не бывает таких совпадений – это мистика: на следующий день приехал Михаил Круг с той же просьбой. Миша всегда устраивал какие-то спектакли и делал вещи, которые не укладываются в понятия стандартного поведения.

Например?

Как-то мы приехали домой, а там Миша с большой компанией. Он сообщил нам, что у него интервью. И действительно! Я услышал, как человек с английским акцентом задает ему вопросы. Можете представить мое удивление. А потом оказалось, что это был розыгрыш. Они на самом деле приехали за песней и сделали постановку интервью с американцами. Мы долго после этого смеялись.

Михаил даже к юмору подходил творчески…

Миша был совершенно другого формата. Его можно назвать человеком от сохи, но, когда шел интеллектуальный спор о стихах, он всегда говорил: "Читайте Пушкина". Чем он отличался от Шуфутинского и Розенбаума, от того шансона, который принято называть "Брайтон бич", так это своей неподдельностью. Про таких, как он, на Западе говорят "почвенники". Он без задней мысли любил Россию.

Как думаете, почему у Михаила была столь многообразная армия поклонников?

Его творчество было пронизано покаянием и теплом. Вспомните строчки песни "Владимирский централ". "Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно…". Это же детская песня. Только ребенок мог написать такие строки. Это парадокс. У других авторов и исполнителей это отсутствует. Даже у Высотского. В самых тяжеых вещах Миша сострадал и понимал человека.

Круг был без остатка искренним и в хорошем смысле простым в своих песнях – в интонации, в текстах. Это непросто – обнажить душу перед всей страной. Бывали ли у него моменты творческого затишья, когда хотелось просто уединиться и побыть наедине с самим собой, прислушаться к внутреннему голосу?

Он мне как-то признался, что исписался, но хочет продолжать творчество. Последний альбом писал я ему. Мы думали тогда о духовном прорыве, о какой-то новой ступени. Для меня было откровением, когда я узнал, что на часть заработанных денег Миша отливал купола храма и покрывал их золотом. Он очень берег свою внутреннюю благодать и мечту и даже мне не говорил об этом, только духовнику. Уже тогда Миша был ракетой, которая уходила в небо. На самом взлете Михаила и забрали ангелы.

Михаил Круг. Фото: wikipedia.org

Какова Ваша версия произошедшего?

Сложно сказать, что произошло на самом деле. Там настолько все запутано. Мне кажется, это бытовуха. Денег, которые они искали, не было. Прав на диски – тоже, потому что они были у меня на студии. Приехали бы ко мне, забрали, да и все. Его убийство – проявление сверху. Борьба добра и зла. Миша резко ушел в сторону света. Конечно, он не ангел, но выбор был уже сделан. Михаил был фигурой национального масштаба. Его убили как православного русского человека. Не верьте всем "официальным" версиям – их нет. Миша стал сакральной жертвой девяностых. Он – одна из национальных корневых фигур -так и останется навсегда очень талантливым человеком, обладающим теплым голосом.

Очень символично и в какой-то степени фатально прозвучали строки "Приходите в мой дом, мои двери открыты…" в исполнении Круга.

Эта песня была написана мной, как прощеное воскресение. Кстати говоря, Вика сперва очень долго отказывалась исполнять с Мишей эту композицию, потому что воспринимала его, как блатного. Я очень долго уговаривал ее, да и Миша относился к Вике с исключительным почтением – он постоянно приходил в наш дом с цветами. Когда все-таки мы победили, и дует состоялся, я заметил, как поменялся Круг. Он бросил курить, пить, начали происходить необратимые процессы. И самое интересное, что Россия в тот момент тоже претерпевала изменения. Миша – человек, который безумно любил Россию. А его смерть сродни смерти Высоцкого, Есенина, Маяковского.

Автор: Василиса Моргунова1 июля 2017, 15:36

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