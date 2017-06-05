Солисток группы "Стрелки" назвали старушками

Жена футболиста Мария Погребняк поделилась не очень удачным фото артисток из группы "Стрелки". Пользователи Сети с грустью отметили, что время не пощадило солисток некогда популярного коллектива.

В прошлом году "Стрелки" отпраздновали 20-летний юбилей. Золотой состав коллектива воссоединился спустя восемь лет после закрытия проекта. Сексапильные Марго, Кэт, Гера, Тори выступили на одной сцене, порадовав самых преданных почитателей.

Девушки объявили в тот вечер, что снова будут блистать на эстраде вместе. Вскоре они приступили к съемкам клипа на новую композицию, однако в этот момент восставший из пепла квартет превратился в трио. Мама троих детей Тори категорически отказалась изображать любовь с незнакомцем на камеру и тем более раздеваться. Не найдя понимания среди коллег, певица покинула коллектив.

Теперь "Стрелки" успешно выступают втроем. Певицы как-то раз похвастались в интервью, что за прошедшие 20 с лишним лет хиты группы не переставали звучать на вечеринках и сельских дискотеках. Зрители во всех городах с восторгом отплясывают под полюбившиеся нетленки вроде "Ты бросил меня" или "На вечеринке лучших друзей". Новые треки девушек "Любимый мужчина" и "Я хочу быть худой" тоже нашли своего слушателя.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) Июн 5 2017 в 9:58 PDT

В любви к коллективу своеобразно призналась жена футболиста Павла Погребняка Мария. Она опубликовала в Instagram трогательное сообщение, посвященное "Стрелкам", и поделилась не самым хорошим фото исполнительниц.

"Как же я вытанцовывала под их песни в детстве🔝 рада встречи❤️ @strelki_official", – написала Погребняк. "Сколько же им лет, если вы в ДЕТСТВЕ под их песни танцевали? 😱😂 вы разве не знаете, что это худший комплимент для артиста?" – поинтересовалась у Марии одна из подписчиц.

Другие пользователи Сети массово принялись ужасаться, как негативно отразились годы на внешности звезд. "Стрелки, как выросли 😄", "Блин, маленькая из Стрелок, старше всех выглядит😞", "С короткой стрижкой как бабушка, очень постарела", "Какие старушки уже эти стрелки)))))", "насколько они старше Маши? лет на 7?", "ойе старенькие)", – пишут неделикатные комментаторы.